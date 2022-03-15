«الصحة»: انخفاض تردد مرضى كورونا على المستشفيات بنسبة 52%

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، انخفاض نسب تردد مرضى فيروس كورونا على المستشفيات بمحافظات الجمهورية، بنسبة 52%، وذلك خلال الفترة من 7 وحتى 14 مارس 2022، مقارنة بالفترة من 1 إلى 7 مارس.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي، الذي عقد، أمس الأثنين، مع مساعدي الوزير، وقيادات وزارة الصحة والسكان، ووكلاء ومديري المديريات الصحية بمحافظات الجمهورية، في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل بخطة الوزارة للتصدي لجائحة فيروس كورونا، ومتابعة مستجدات الوضع الوبائي بالمحافظات، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، وحفاظاً على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

استهل الوزير الاجتماع بتوجيه الشكر لكافة الفرق الطبية والعاملين بالمستشفيات على مستوى الجمهورية، تقديرا لمجهوداتهم الحثيثة والمستمرة في تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى منذ بداية الجائحة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطلع على التقارير الخاصة بالوضع الوبائي بجميع المحافظات، كما اطلع على البيانات الاسترشادية الخاصة بنسب تردد المرضى على المستشفيات ونسب إشغال الأسرة الداخلية وأسرة الرعايات المتوسطة والمركزة خلال شهر فبراير وأول أسبوعين من شهر مارس الجاري، حيث كشف التقرير استمرار انخفاض تلك النسب بشكل ملحوظ.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير أكد على استمرار المرور الدوري الرقابي على مستشفيات العزل والحميات والصدر من خلال لجان الرقابة والمتابعة للتأكد من توافر القوى البشرية، وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، والتأكد من الالتزام بتطبيق بروتوكولات علاج مرضى فيروس كورونا، ورصد أي مخالفات، فضلاً عن إصدار التقارير الخاصة باحتياجات كل مستشفى من قوى بشرية وأدوية ومستلزمات وأجهزة، والعمل على ضمان استمرار توفيرها.

ولفت "عبدالغفار" إلى أن الوزير اطلع خلال الاجتماع على التقارير الخاصة بأرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات والمنشآت الصحية، مؤكداً توافر مخزون كافِ من الأدوية والمستلزمات والأكسجين الطبي، فضلاً عن تأكيد الوزير على ضرورة توفير كافة سبل الدعم للمديريات الصحية بالمحافظات والقائمين على العمل بالمنشآت الصحية، لضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وأوضح "عبدالغفار" أن الوزير تابع خلال اجتماعه معدلات العمل ضمن حملة "طرق الأبواب" بعدد من محافظات الجمهورية، والتي تستهدف الوصول إلى المواطنين بالمناطق النائية وتطعيمهم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا بجرعاتها (الأولى، الثانية، التنشيطية)، حيث انطلقت بمحافظات (المنوفية، الفيوم، المنيا، سوهاج، الأقصر، أسوان) وتم تطعيم مليون و200 ألف مواطن من خلال 2080 فريق طبي، و2500 فريق تثقيف صحي، لافتاً إلى انتهاء الحملة في محافظة المنوفية، ومد فترة العمل في باقي المحافظات إلى يوم الخميس الموافق 17 مارس الجاري، بدلاً من انتهائها اليوم الثلاثاء الموافق 15 مارس 2022.

وتابع أن الوزير راجع سير العمل بمنظومة التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ونسب تلقي جرعات اللقاح (الأولى، الثانية، التنشيطية)، مؤكداً ارتفاع المعدلات اليومية للتطعيم بالمحافظات، وتوافر مختلف أنواع اللقاحات، من خلال مراكز التطعيمات الثابتة والمتحركة، بما يتناسب مع كافة الفئات العمرية والحالات الصحية للمواطنين.