عميد «تربية رياضية» عن فيديو «الكاتا» مع طالب من «ذوي الهمم»: العفوية سبب انتشاره

كشف الدكتور علاء حلاويش، عميد كلية تربية رياضية جامعة طنطا، كواليس ظهور أحد الشباب من ذوي الهمم في فيديو معه وهما يؤديان حركات «الكاتا» الخاصة برياضة الكارتية، وحاز الفيديو على إعجاب الكثيرين عبر السوشيال ميديا، قائلا: «الفيديو انتشر بطريقة مكنتش متخيلها لأنه طلع بعفوية شديدة ودافع إنساني».

ارتباط بين ذوي الهمم وكلية التربية الرياضية

وأضاف «حلاويش»، خلال لقاء عبر «زووم»، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية هبة ماهر، اليوم السبت، أن جامعة طنطا تستضيف باستمرار مجموعات من ذوي الهمم، وهناك ارتباط وود بين شباب ذوي الهمم بالكلية وأعضاء هيئة التدريس، متابعا: «مش أول مرة يحصل الاندماج والتواصل دة بين فعاليات قادرون باختلاف».

وأشار إلى أنه يحرص على حضور فعاليات يحضرها ذوي الهمم، خاصة أن الجامعة استضافت مجموعة كبيرة من ذوي الهمم خلال احتفالية الجامعة باليوبيل الذهبي، الذي تصادف مع «قادرون باختلاف» على مستوى الجامعات، الذي بدأ من جامعة طنطا وزيارة وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج.

دعم الشباب

ولفت عميد كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، أن عدد ذوي الهمم المشاركين في الفعالية الأخيرة كان كبيرا، حيث وصل عددهم 500 شاب وفتاة، وقال: «عملت مع ابننا عادل فيديو قريب في الكاراتية، لبيت طلبه عشان ندعمهم لأنهم محتاجين كدة».

وأوضح أن جامعة طنطا حريصة على المشاركة المجتمعية مع كلية التربية، قائلا «إحنا مش دورنا أكاديمي فقط أو تعليمي لكن فيه دور أبعد من دة بيختص أو بيرتبط بالشباب وتأهيلهم وارتباطنا بيهم على مستوى وسط الدلتا».

العفوية والدافع الإنساني

ونوة الدكتور علاء حلاويش بأن الجامعة نظمت فعاليات تستهدف خدمة شراكات مع مدارس وجامعات وأفراد المجتمع بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمؤسسات، «الفيديو انتشر بطريقة مكنتش متخيلها لأنه طلع بعفوية شديدة ودافع إنساني».