عميد بجامعة طنطا على مسرح «قادرون باختلاف» يمارس «الكاتا»: فرحان بيهم

علق الدكتور علاء حلاويش، عميد كلية تربية رياضية جامعة طنطا، على ظهور أحد الشباب من ذوي الهمم في فيديو معه وهو يعلمه «الكاتا»، وحاز الفيديو على إعجاب الكثيرين، قائلا: «عادل من أولادنا الموهوبين ومش أول مرة يكون معانا في الكلية ولكن دي تاني مرة».

ذوي الهمم جزء من المجتمع

وأضاف «حلاويش»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الجمعة، أن الكلية حددت أيامًا في الأسبوع لاستقبال عدد من شباب قادرون باختلاف، متابعا: «بستبعد في كلامي الفئات الخاصة، مش بحب أقول كلمة فئة لأنها جزء من المجتمع ومننا».

ولفت عميد كلية تربية رياضية جامعة طنطا، إلى أن الجامعة استضافت مجموعة كبيرة من ذوي الهمم خلال احتفالية الجامعة باليوبيل الذهبي، الذي تصادف مع «قادرون باختلاف» على مستوى الجامعات، الذي بدأ من جامعة طنطا وزيارة وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج.

وتابع: «أحرص على المستوى الشخصي، وعلى مستوى الكليات أن نظل في الفعالية حتى نهايتها، نظرا لاحتياج شباب قادرون باختلاف بهذا الدعم، ومبادرة الرئيس السيسي (قادرون باختلاف) أصبحت مصدر إلهام للجميع والكثير من المؤسسات والهيئات».

إبداع وقدرات

وواصل عميد كلية تربية رياضية جامعة طنطا: «عادل من ضمن النماذج الموهوبة، ولما بنشوف الولاد دول بنحس إن عندهم إبداع وقدرات، وفرحانين بيهم وبنحس إن القصور عندنا احنا مش هما».

وأفاد بأن الشاب «عادل» حضنه بعدما شارك معه في أداء الكاتا، «مشاعر جميلة، وأداؤه أسرع مني، وانتهزتها فرصة وقولت أتمرن، والحمد لله أنا مواظب على التدريب تقريبا أسبوعيا، والكاتا لعبتي المفضلة وبعشقها».

تفعيل مراكز الموهوبين

وأشار إلى أن رئيس الجامعة وجه بتفعيل مراكز الموهوبين، «بدأنا خطة واقعية لاستقبال شباب قادرون باختلاف، وهناك أعضاء في هيئة التدريس متخصصين في ذلك طبقا للقدرات الحركية والبدنية والجسمية لهؤلاء الشباب».

واختتم حديثه قائلًا: «المرحلة الأولى جبناهم الكلية ورجليهم خدت على الكلية، والمرحلة الثانية قياس قدراتهم ودعم الاتحادات المعنية».