عودة حركة الصيد لطبيعتها بكفر الشيخ بعد تحسن الأحوال الجوية

عادت حركة الصيد داخل البحر المتوسط انطلاقًا من شواطئ البرلس بمحافظة كفر الشيخ، بعد توقفها لما يقرب من 10 أيام؛ نظرًا لسوء حالة الطقس جراء «نوة الحسوم»، والتي أدت لتوقف حركة الصيد بسواحل الإقليم، جراء الرياح الشديدة، والأتربة والأمطار.

وقال حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، إن نحو 105 مراكب صيد أبحرت من شواطئ البرلس، اليوم السبت، بعد توقفها بسبب سوء حالة الطقس خلال الأيام الماضية، ولذلك لجأ الصيادون بالبرلس، وبمطوبس، وسيدي سالم، لوقف عمليات الإبحار بمياه المتوسط؛ حرصًا على حياتهم؛ جراء التقلبات الجوية.

طبيعة الصيد بمراكب «الشنشولا»

وأشار شرابي إلى أن مراكب «الشنشولا» لها تقاليد مختلفة عن باقي مراكب الصيد، فهي تبحر للصيد لليوم الواحد فقط، وتكون قريبة من الشواطئ بمياه المتوسط، ويعمل عليها نحو 9 صيادين، ولذلك تتأثر بوقف حركة الصيد بشكل كبير، ولكن اليوم عادت تلك المراكب للأبحار لجلب أرزاقهم اليومية.

طقس معتدل اليوم

وأضاف أن طقس اليوم معتدل على سواحل المحافظة، مشمس منذ صباح اليوم، مع نشاط بعض الرياح الخفيفة على سواحل الإقليم، بما لا يؤثر على حركة الصيد حتى الآن.