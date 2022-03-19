«الصحة» عن الإصابة بالجلطة بعد التعافي من كورونا: يمكن علاجها

قالت الدكتورة جيهان العسال عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان إنَّ مصابي فيروس كورونا معرضون في بعض الحالات للإصابة بالجلطات بعد التعافي، لكن لا داع للتخوف من هذا الأمر، خاصة أنَّ هناك أدوية لمضادات التجلط تعالج تلك الأعراض.

وتابعت عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ لقاحات كورونا تعمل على التعافي من متلازمة ما بعد كورونا بنسبة كبيرة، داعية المواطنين غير الحاصلين على لقاح كورونا إلى حجز التطعيم من خلال موقع لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة.

بروتوكول علاج مصابي كورونا

وأضافت جيهان العسال أنَّ الدولة المصرية نجحت في إدارة أزمة فيروس كورونا منذ انتشار الجائحة عالميًا، وجرى وضع بروتوكول علاجي خاص بالمصابين بالفيروس وتحديثه من خلال 7 نسخ، لافتة إلى أنَّ بروتكول العلاج المصري يعد من أفضل بروتوكولات كورونا إذ ساهمت في رفع نسب معدلات الشفاء من الفيروس داخل مستشفيات العزل الصحي.

استقرار الوضع الوبائي لفيروس كورونا

وعن سبب تراجع الإصابات في مصر، قالت عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنَّ هناك مناعة مكتسبة ضد الفيروس ناتجة عن التوسع في تلقي لقاحات كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أنَّه أصبح هناك وعي مجتمعي بأهمية اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من خطر الإصابة بالفيروس، وبيّنت أنَّ متحوّر أوميكرون كان سببًا رئيسيًا في الإصابات الكثيرة في الموجة السابقة ولكن حدة الإصابات كانت خفيفة للغاية، والوضع الوبائي للفيروس في مصر الآن مستقر بشكل كبير.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس، كما طالبت وزارة الصحة من المواطنين التواصل مع المصادر الرسمية لها للاطلاع على جميع مستجدات الفيروس وتلقي كل الاستفسارات.