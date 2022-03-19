«صحة المنوفية»: تسجيل صفر إصابات كورونا في مستشفيات العزل

كشف مصدر مسؤول في مديرية الصحة بالمنوفية، عن تسجيل مستشفيات العزل في المحافظة صفر إصابات بفيروس كورونا في الأيام السابقة، مضيفًا أن الإصابات انخفضت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة ما يدل انكسار هذه الموجة.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أعداد الإصابات داخل مستشفيات العزل بـ المنوفية، انخفضت هي الأخرى بشكل كبير، فداخل غرف العناية المركزة والأقسام الداخلية يبلغ عدد المصابين 50 فقط.

2.5 مليون مواطن تلقوا لقاح كورونا

وأوضح، أن الأطقم الطبية في المنوفية قامت بدور كبير في مواجهة انتشار فيروس كورونا سواء في مستشفيات العزل أو من خلال الفرق المتنقلة والثابتة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، مشيرا إلى أن أكثر من 2.5 مليون مواطن تلقوا اللقاح خلال الفترة الأخيرة بفضل جهود الأطقم الطبية وتكاتف أجهزة الدولة لتطعيم أكبر عدد من للمواطنين.

وناشد، جميع المواطنين في محافظة المنوفية، ممن لم يتلقوا لقاح فيروس كورونا بالتسجيل على موقع وزارة الصحة للحصول عليه في أقرب وقت، أو التوجه إلى المراكز المتنقلة وسيتم تسجيل بيانات الشخص وتحديد موعد حصوله على اللقاح.

استمرار الإجراءات الاحترازية رغم انخفاض الإصابات

وعلى الرغم من انخفاض الإصابات بفيروس كورونا، شدد المصدر على ضرورة اتخاذ جميع المواطنين كافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة، والإلتزام بالتباعد، والنظافة الشخصية، حفاظًا علي سلامتهم ولعدم انتشار فيروس كورونا مرة أخرى بين المواطنين.