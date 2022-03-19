عقوبة البناء على الأرض الزراعية 2022: حبس وغرامة وتعليق الدعم التمويني

رفع القانون عقوبة البناء على الأرض الزراعية عام 2022 بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض ما جاء في نصوص قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، وفيه تمّ إقرار عقوبة البناء على الأرض الزراعية والتي تصل للحبس 5 أعوام وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه.

ونص قانون عقوبة البناء على الأرض الزراعية 2022، على معاقبة كل من يقيم مبنى أو منشأة على الأرض الزراعية أو يتخذ إجراءات من شأنها تقسيم هذه الأرض بهدف إقامة أي مبان أو منشآت عليها أو شرع في ارتكاب هذه الجريمة، على أن تكون عقوبة البناء على الأرض الزراعية 2022 بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تزيد على 5 أعوام، ويغرم بما لا يقل 500 ألف جنيه وتصل الغرامة إلى 10 ملايين جنيه، إذ تتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

عقوبة البناء على الأرض الزراعية 2022.. حبس المهندس المشرف

نص مشروع القانون على معاقبة المهندس المشرف على تنفيذ البناء على الأرض الزراعية وكذلك المقاول بحبس سنتين ولا تزيد العقوبة على 5 أعوام وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، ويعاقب المهندس والمقاول بشطب اسمه من سجلات نقابة المهندسين و سجلات اتحاد المقاولين لمدة لا تزيد على عام وفي حال العودة يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثل مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

إزالة المبنى وإعادته لأصله على نفقة المخالف

ووفقًا لتعديل القانون يزيل المعتد المبنى المخالف ويعيده لأصله على نفقته، كما يترتب على الحكم تعليق استفادة المعتد من الدعم التمويني والخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة نشاطه المهني، كما تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المادة جريمة مخلة بالشرف والأمانة ويوقف وزير الزراعة أو من يفوضه أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري ويعيد الشيء لأصله على نفقة المخالف، كما وجه القانون الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية بعدم توصيل أو نقل المرافق والخدمات، إذ اعتبر القانون البناء على الأرض الزراعية جريمة مخلة بالشرف.