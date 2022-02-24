تنفيذ 20 قرار إزالة لمخالفات التعدي على أراضي الدولة بكفر الشيخ

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ 20 قرار إزالة لمخالفات التعدي على الأراضي الزراعية، بإجمالي مساحة تزيد على 10 قراريط و7 أسهم، وذلك خلال المرحلة الثانية من الموجة الـ19 من حملة «حق الشعب»، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وقادت الحملة المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بالتعاون مع قوة أمنية.

إجمالي تنفيذ قرارات الإزالة بكفر الشيخ في المرحلة الثانية من الموجة الـ19 بلغ 320 قرار

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات منذ بدء المرحلة الثانية من الموجة الـ19 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بلغ 320 قرارا، منها 280 قرار حالة تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة 86 فدانا و22 قراريط، و22 سهما، وإزلة 40 حالة تعدٍ على أملاك الدولة على مساحة 6204 أمتار، بالتعاون بين مجالس المدن، وقوات الأمن، ورد الأراضي لجهات الولاية.

لا تهاون مع المخالفات

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أنه لا تهاون في ملف التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ولا تراجع عن استرداد حق الدولة، مؤكدًا على أنه لن يتم إغفال أي تجاوزات خلال الموجة 19 التي يتم تنفيذها على 3 مراحل خلال أشهر يناير وفبراير ومارس، حيث بدأت المرحلة الأولى من 19 إلى 30 يناير الماضي والمرحلة الثانية من 6 إلى 26 فبراير الجاري، والمرحلة الثالثة من 6 إلى 26 مارس المقبل، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ الموجة الـ19 لتذليل معوقات العمل أولا بأول، مشيرا إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة تتابع يوميا موقف تنفيذ قرارات الإزالة لتحقيق الخطة المستهدفة، موجها بالتنسيق الكامل مع كافة جهات الولاية للأراضي التي تم إزالة التعديات من عليها، لعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى.