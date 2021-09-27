من هم المستبعدون من استحقاق الدعم التمويني الشهري وإضافة المواليد؟

اتخذت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الأعوام الماضية، عدة إجراءات من شأنها وصول الدعم التمويني لمستحقيه من المواطنين الأكثر احتياجا والأسر الأولى بالرعاية، حيث استبعدت بعض الفئات، لعدم استحقاقهم للدعم في مقابل منح الدعم للأسر الأولى بالرعاية، بما يتيح عدالة توزيع الدعم ووصوله لمستحقيه.

وأكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن كل من تم حذفهم من منظومة الدعم التمويني، جاء بسبب عدم استحقاقهم، فضلا عن أن من تم حذفهم من التموين لم يتم حذفهم من منظومة الخبز.

المستبعدون من الدعم

وفيا يلي نعرض المستبعدين من الدعم كالتالي:

** من هم المستبعدين من استحقاق الدعم التمويني الشهري؟

- الأسرة التي يبلغ استهلاك الكهرباء لها أكثر من 1000 كيلووات.

ـ الأسرة التي تمتلك أكثر من 3 سيارات.

ـ الأسرة التي تمتلك سيارة موديل أحدث من 2014.

ـ الأسرة التي لديها حيازة زراعية أكثر من 15 فدانًا.

ـ الأسرة التي لديها جمارك صادرات أكثر من 100 ألف جنيه.

ـ الأسرة التي تصل فاتورة استهلاك التليفون المحمول لها لأكثر من 800 جنيه.

ـ الأسرة التي لديها مصاريف مدارس أكثر من 50 ألف جنيه.

ـ الأسرة التي تدفع ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه.

ـ الأسرة التي تمتلك راتبًا حكوميًا 15 ألف جنيه.

الفئات المستبعدة من إضافة المواليد

فيما تختلف فئات الأسر التي ليس لها استحقاقا في إضافة المواليد على بطاقات التموين، من أجل استحقاق المقررات والحصص الشهرية التي تخصصها وزارة التموين شهريا للمواطنين المقيمين على منظومة الدعم التمويني.

والمستبعدون من إضافة المواليد، أبناء أعوام من 2005 حتى 2015 هم:

- الأسرة التي يزيد دخلها الشهري عن 2400 جنيه سواء كان الراتب من جهة حكومية أو جهة خاصة.

- الأسرة التي يزيد معاشها عن 1500 جنيه شهريا.

- الأسرة التي يبلغ عدد أفراد بطاقاتها التموينية 4 أفراد.

- الأسرة التي ليس لديها مواليد ما بين عامي 2005 وحتى 2015.

فيما أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، منتصف شهر يونيو الماضي، قرارا بأحقية بعض الفئات، أطلق عليهم القرار الفئات الأولى بالرعاية، في إصدار بطاقات تموين جديدة لهم، وإضافة الأبناء حتى وصول عدد أفراد البطاقة إلى 4 أفراد بحد أقصى.

الفئات الأولى بالرعاية المتاح لهم إصدار بطاقات تموين جديدة

أما عن الفئات الأولى بالرعاية المتاح لهم إصدار بطاقات تموين فهم:

- الأسرة التي لا يزيد دخلها عن 2400 جنيها إذا كان موظفا بجهة حكومية أو خاصة.

- الأسرة التي لا يزيد معاشها عن 1500 جنيها إذا كان من أصحاب المعاشات.

- أصحاب معاشات الضمان الاجتماعي والسادات ومبارك وتكافل وكرامة.

- الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة.

- أصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة.

- القصر الذين ليس لديهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين.

- العمالة الموسمية المؤقتة، والعاملون بالزراعة والباعة الجائلون وعمال التراحيل والسائقون والمهنيون والحرفيون من ذوي الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة، والمتعطلون ومن في حكمهم.

- الحاصلون على مؤهلات دراسية وما زالوا بدون عمل، بموجب بحث اجتماعي ودخل شهري بحد أقصى 2400 جنيه شهريا.

- أصحاب الاحتياجات الخاصة والأمراض المزمنة دون التقيد بالحد الأقصى للدخل.