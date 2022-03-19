تنفيذ 17 ألف مشروع للشباب في الشرقية بـ2.7 مليار جنيه لتنمية المجتمع

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الاهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج «مشروعك»، وتوفير آليات جاذبة، والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، مشيرًا إلى أنّ المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج «مشروعك»، ما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أنّ المشروع له أهمية كبرى في فتح مجالات عمل جديدة من أجل خدمة المواطنين، ومحاربة البطالة، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

توفير 51 ألف فرصة عمل للشباب

وأعلن محافظ الشرقية، تنفيذ 17 ألفا و257 مشروعا ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، بتكلفة إجمالية تصل إلى مليارين و767 مليونا و411 ألف جنيه، من أجل توفير51 ألفا و812 فرصة عمل للشباب وأبناء المحافظة.

وعدّد العربي الشبراوي مدير «مشروعك»، أهم المشروعات التي تنفذ وهي «تجارة سيراميك، وتجارة مفروشات، ومصنع أعلاف، ومصنع أسمدة عضوية، ومصنع ملابس، وصناعات كهربائية، ومستلزمات طبية، ومصنع لتعبئة الأرز، وحظيرة مواشي، وتجارة حبوب، وورشة موبيليا».

تسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين

وأضاف مدير مشروعك أن مركز ومدينة الزقازيق وحي أول وثان جاؤوا في المركز الأول، بإجمالي 2483 مشروعا بقيمة 290 مليونا و296 ألفا و400 جنيه، يليه في المركز الثاني مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها، وصلت إلى 783 مشروعا بقيمة 299 مليونا و599 ألفا و250 جنيها، ويليه في المركز الثالث مركز بلبيس بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها، وصلت إلى 2410 مشروعات بقيمة 334 مليونا و494 ألفا و854 جنيها.

وجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها؛ لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.