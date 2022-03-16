الإعدام لمتهم بقتل عامل بسبب الخلاف على أولوية شراء الخبز في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق في جلستها، منذ قليل، بمعاقبة متهم بالإعدام شنقا «غيابيا»، بتهمة قتل عامل في مخبز، بسبب الخلاف على أولوية شراء الخبزاء بمدينة العاشر من رمضان.

وصدر الحكم برئاسة المستشار نسيم بيومي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد السيد وسامي زين العابدين والوليد حسين مكي، وسكرتارية يامن محمود وإسلام محجوب.

أمن الشرقية يتلقى بلاغا بشأن مقتل عامل داخل مخبز

تعود أحداث القضية رقم في القضية رقم 5899 لسنة 2021 جنايات قسم ثاني العاشر من رمضان والمقيده برقم 3835 لسنة 2021 جنايات كلى جنوب الزقازيق، إلى تلقي مدير أمن الشرقية إخطارا من قسم شرطة ثان العاشر من رمضان باتهام «كرم . م . ك . ص»، 38 سنة، مقيم بالخصوص بمحافظة القليوبية، بقتل المجني عليه «صدام . ص . ح . س»، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك، وأعد لذلك الغرض سلاحا ناريا «فرد خرطوش»، وتوجه للمكان الذي أيقن سلفا تواجد المجني عليه به، وما إن تمكن منه حتى أطلق صوبه عيارا ناريا فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

الخلاف على أولوية شراء الخبز

وتبين من تحريات الشرطة، أنه إثر نشوب مشادة كلامية سابقة فيما بين المجني عليه والمتهم لخلاف على أولوية شراء الخبز، بیت المتهم النية على قتله، وأعد لذلك الفرض سلاحا ناريا، وتوجه للمخبز محل عمل المجني عليه وعاجل عامل بضربة على رأسه، فأحدث إصابته، فأبصره المجنى عليه وهرول نحوه محاولا الإمساك به، وما إن اقترب منه حتى أطلق صوبه عيارا ناريا من السلاح الناري حوزته، فأحدث إصابته التي أودت بحياته وفر هاربا بالقفز على تروسيكل خلف شخص هدده بالسلاح لإجباره على السير دون توقف.