تخصيص شوادر وطرح كميات كبيرة من السلع في الشرقية: «جملة واللحمة بـ100 جنيه»

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن المحافظة افتتحت شوادر عديدة في مراكز مختلفة وسط استخدام سعر استرشادي من أجل تعريف المواطن بسعر السلعة قبل شرائها منعًا للتلاعب، مع إيجاد متابع من المحافظ على كل شادر.

توفير اللحم البلدي بـ 100 جنيه

وأضاف «غراب»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع مساء اليوم الخميس، على فضائية «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الشوادر مخصصة في بيع اللحوم والزيت والبقوليات، مؤكدًا أن القرى لم تعد تزرع بنفس نسبة الزراعة في الماضي.

ولفت «غراب»، إلى أنه تم توفير اللحوم البلدي بـ100 جنيه أمس في قرية كفر صقر بالشرقية، وتم الاتفاق مع أكبر 8 تجار لبيع سعر المنتج للجمهور بنفس سعر البيع لتجار التجزئة.

التجار يتحملون جزء من التكلفة

بدوره أوضح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أن الأحزاب السياسية ورجال الأعمال وفروا السلع بأسعار تنافسية، على أن يتحمل التاجر جزء من الربح، ويتم البيع بالجملة، مع توفير السلع في كل مكان عبر سيارات متنقلة في المحافظة، ولفت المحافظ إلى أن السلع متوفرة في معرض «أهلا رمضان»، بجانب منافذ وزارة الداخلية.

توجيه بتوفير السلع لكل المواطنين

وأكد محافظ الفيوم، أن المواطن ستتوفر له السلع حتى في الأماكن البعيدة والقرى المختلفة، متابعا: «مش هنسيب مكان مفهوش سلع لأن الدولة بكل قطاعاتها عاوزه تقضي على موجة غلاء الأسعار، وفي مبادرة حاليًا من أجل طرح كميات كبيرة من الأسعار قبل حلول شهر رمضان بأسعار منخفضة، مع تفعيل دور الرقابة من مديرية التموين وحماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء عشان لو في أي غلاء أو غش يتواصلوا المواطن مع الجهات المعنية».