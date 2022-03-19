حقيقة حمل شيرين عبد الوهاب.. زيادة وزن أم مولود جديد

مازالت الفنانة شيرين عبد الوهاب تتصدر الترند لليوم الثاني على التوالى بعد انتشار فيديوهاتها الأخيرة من حفل زفاف أحد معجبيها، والتى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير وظنوا أنها حامل.. وهنا نتعرف على حقيقة حمل شيرين عبد الوهاب.

وجاء تساؤل الجمهور حول حقيقة حمل شيرين عبد الوهاب بسبب انتشار عدد كبير من الفيديوهات بوزن زائد وبطن منتفخة تظهرها كأنها حامل.

حقيقة حمل شيرين عبد الوهاب

وازداد الأمر غموضا مع زيادة عدد الفيديوهات التى يتم تداولها حتى هذه اللحظة على مواقع التواصل الاجتماعي لشيرين عبد الوهاب والتى التزمت الصمت التام فى الرد على هذا الأمر سواء بالنفي أو الايجاب.

واكتفت فقط بمشاركة جمهورها بمنشور عبر صفحتها عن عيد الأم حيث نشرت صورة خاصة لها وعلقت عليها قائلة «هتجيبوا إيه لست الحبايب فى عيد الأم بفكركم أهوه، فاضل 3 أيام هنا ومريم بناتي حبايبي بغششكم».

انفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

يذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب كانت قد أعلنت عن انفصالها عن الفنان حسام حبيب منذ شهرين ونصف تقريبا، وكشفت عن تفاصيل انفصالها من خلال مداخلات تليفزيونية وتصدرت الترند حينها بسبب التفاصيل التى كشفت عنها وقالت أنها كانت تتعرض للتعنيف .

وبعد فترة أعلن المنتج ومنظم الحفلات اللبناني يوسف دندش عن عودة شيرين مرة أخرى الى زوجها حسام حبيب ولكنها سرعان ما اصدرت بيان رسمي عبر صفحتها نفت فيه هذا الأمر تماما وقالت أنه لا صحة لكل هذه الأخبار وأنها ستقاضي من يقوم بتسريبها .