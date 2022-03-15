منظمة حفل شيرين عبد الوهاب تكشف كواليس غنائها بالكويت

أثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب جدلاً على السوشيال ميديا، بعد ظهورها مؤخراً بحفلها في الكويت، وظهرت خلال الحفل بإطلالة كاجوال بسيطة بملابس بعيدة عن فساتين السهرة، ودخلت في نوبة بكاء شديدة بعد غنائها أغنية «منك لله».

وتحدثت فاطمة حمادة، منظمة حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب الأخير في الكويت، عن الحفل من خلال تصريحات تلفزيونية، «الكلام عن تأخر شيرين أكثر من ساعتين عن موعد صعودها للمسرح غير صحيح، فكان هناك حفل يسبقها مع المطرب، آدم، والذي انتهى في موعده في تماما الساعة 11 مساء، وبعدها بدأت وصلة شيرين».

سبب تأخر حفل شيرين بالكويت

وعن سبب تأخير صعود شيرين عبد الوهاب على المسرح قالت، «استغرق تغيير الفرقة الموسيقية بعض الوقت، خاصة أن فرقة آدم مكونة من 15 شخصا، وفرقة شيرين كانت أوركسترا تضم أكثر من 40 عازفا، فقد كان موعد بدء الحفل الساعة 8:30 مساء، وبدأنا فعليا الساعة 9 مساء بسبب تأخر الجمهور، وهذا الأمر لم يحدث للمرة الأولى فقد حدث سابقاً مع الفنان حسين الجسمي في حفله الأخير».

وتابعت، «حدثت عملية تخريب متعمد للحفل، وتدخلت إحدى الجهات التي طمعت في الحفل، وعلى هذا الأساس تقدمنا بشكوى رسمية وسنأخذ حقنا، والارتباك استمر نصف ساعة تداركنا خلالها الأمور وسيطرنا على الوضع مع رجال الأمن، وبعدها عاد الحفل لحالته الطبيعية».

شيرين تبكي على المسرح

بكت الفنانة شيرين عبد الوهاب على المسرح بعد تقديمها واحدة من أغانيها في الحفل، وسط تصفيق وإشادات من الجمهور، وقالت لجمهورها «وحشتونى حبايب قلبى.. الدنيا من غيركو وحشة وأنتو أغلى الناس»، مضيفة «ليه عاوزين أغنيات حزينة بتفكرنى بأيام وحشة».

وقدمت شيرين خلال الحفل عددًا كبيرًا من الأغاني المميزة والمحببة لدى جمهورها ومنها «على بالي، كلها غيرانة، إيه إيه، مش عايزة غيرك أنت».