الحكومة توضح حقيقة إجراء تعديلات على جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إجراء تعديلات على جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2021-2022.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجراء أي تعديلات على جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2021-2022.

امتحانات الصف الرابع الابتدائي ستعقد في مواعيدها المحددة

وأوضحت وزارة التعليم أنَّ امتحانات الصف الرابع الابتدائي ستعقد في مواعيدها المحددة وفقاً للجداول المعلنة من قبل الوزارة دون أي تعديل، إذ سيتمّ عقد امتحانات شهري فبراير ومارس في الفترة من 2 إلى 6 أبريل 2022، على أن تقتصر الأسئلة على المنهج المقرر حتى نهاية شهر مارس، كما ستعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 8 مايو 2022، وتستمر حتى الخميس 12 مايو 2022، مُناشدةً أولياء الأمور والطلاب استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

الحكومة تناشد رواد مواقع التواصل تحري الدقة قبل تداول أي معلومات

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.

وذكر أنَّه في حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة moe.gov.eg، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 - 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني rumors@idsc.net.eg.