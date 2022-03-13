«التعليم» تكشف موقف الطلاب المفصولين لعدم تسجيل استمارة الثانوية العامة من الامتحانات

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موقف طلاب الثانوية العامة الذين تم فصلهم لعدم تسجيل استمارة الثانوية العامة 2022 للتقدم لامتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021-2022، وعدم ملء الاستمارة الورقية الخاصة أيضا بالامتحانات في المدرسة، أو التقديم بأي أوراق تثبت نيتهم دخول امتحانات هذا العام.

يحق للطلاب المفصولين لعدم تسجيل استمارة الامتحانات الدخول الأعوام المقبلة

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه يحق للطلاب الذين تم فصلهم واستبعادهم من دخول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021- 2022، التقدم للدخول للامتحانات في الأعوام المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن الوزارة فتحت باب التسجيل للتقديم لامتحانات إتمام الشهادة الثانوية من يوم 24 يناير الماضي ولمدة شهر، وأن هؤلاء الطلاب امتنعوا عن تسجيل استمارة الإلكترونية أو تقديم الاستمارة الورقية للمدارس برغم تنبيهات المدارس.

24 مارس آخر موعد لتسليم الاستمارة الإلكترونية للكنترولات

وتابع المصدر، قائلاً إن آخر موعد لتسليم المدارس الثانوية استمارات طلاب الصف الثالث الثانوي للكنترولات يوم 24 مارس الجاري، للبدء في وضع خطة امتحانات الثانوية العامة من حيث أعداد المراقبين والملاحظين واللجان.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد امتحانات النقل والشهادة الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021-2022 وهي كالتالي:-

- يوم السبت 7 مايو عقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

- استمرار الدراسة لطلاب رياض الأطفال والصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي حتى يوم 19 مايو.

- يوم الخميس 9 يونيو 2022 انتهاء الفصل الدراسي الثاني.

- عقد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة يوم السبت 11 يونيو.

- يوم السبت 21 مايو الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية.

- يوم السبت 11 يونيو الامتحانات العملية للدبلومات الفنية.