فيديوهات.. مراجعات مهمة لطلاب «رابعة ابتدائي» قبل الامتحانات
الامتحانات ورقية خلال شهر أبريل المقبل
كتب:
كريم روماني
08:32 م | الجمعة 18 مارس 2022
طلاب يؤدون الامتحانات- صورة أرشيفية
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن توفير مراجعة لطلاب الصف الرابع الابتدائي، بالتزامن مع الاستعداد للامتحانات التي تبدأ ورقياً خلال شهر أبريل المقبل، وتختلف من مدرسة لأخرى، وتعقد بنمط الأسئلة التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين.
حلقات يوم الأحد 13 مارس
- لغة عربية- حلم ليس مستحيلاً- جزء 3
- لغة عربية- دليل إعادة التدوير- جزء 1
- رياضيات- أي العمليات تأتي أولا؟
- MATH - Which Comes First?
- دراسات اجتماعية- من يحكم محافظتي- جزء 1
- علوم- الطاقة والتصادم- جزء 5
- Science - Energy and collisions - Part 5
- تكنولوجيا المعلومات- كيفية استخدام الاتصال الإلكتروني
حلقات يوم الإثنين 14 مارس
- لغة عربية- دليل إعادة التدوير- جزء 2
- ENGLISH - We had Fun - part 3
- رياضيات- ترتيب العمليات
- Math - Order if Operations
- دراسات اجتماعية- من يحكم محافظتي- جزء 2
- علوم- الطاقة والتصادم- جزء 6
- Science - Energy and collisions - part 6
- تكنولوجيا المعلومات- بيئات التعلم عبر الإنترنت ومصادره
حلقات يوم الثلاثاء 15 مارس
- لغة عربية- دليل إعادة التدوير- جزء 3
- ENGLISH - We had Fun - part 4
- رياضيات- ترتيب العمليات والمسائل الكلامية
- Math - The Order of Operations and Story Problems
- دراسات اجتماعية- الأماكن السياحية والتراثية في بلدنا - جزء 1
- لغة عربية- دليل إعادة التدوير- جزء 4
- علوم- المشروع النهائي
- تكنولوجيا المعلومات- درس التطبيق
حلقات يوم الأربعاء 16 مارس
- لغة عربية- الكتابة السردية: كتابة لوحة إرشادية
- لغة إنجليزية- We had Fun - part 5
- رياضيات- هيا نبني
- دراسات اجتماعية- الأماكن السياحية والتراثية في بلدنا- جزء 2
- مهارات مهنية- المحافظة على نظافة الطعام
حلقات يوم الخميس 17 مارس
- لغة عربية- التقويم التكويني
- لغة إنجليزية- We had Fun - part 6
- علوم- المشروع النهائي
- مهارات مهنية- الشراب الطبيعي والشراب الصناعي
وأكدت وزارة التربية والتعليم، في بيان سابق لها، أن موجهي الإدارات التعليمية يضعون أسئلة الامتحانات، وتعقد من بنك الأسئلة الذي أعده المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وغير مسموح لأي موجه بتجاوز ذلك.