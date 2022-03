فيديوهات.. مراجعات مهمة لطلاب «رابعة ابتدائي» قبل الامتحانات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن توفير مراجعة لطلاب الصف الرابع الابتدائي، بالتزامن مع الاستعداد للامتحانات التي تبدأ ورقياً خلال شهر أبريل المقبل، وتختلف من مدرسة لأخرى، وتعقد بنمط الأسئلة التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

حلقات يوم الأحد 13 مارس

- لغة عربية- حلم ليس مستحيلاً- جزء 3

https://youtu.be/JvRI39cicKc

- لغة عربية- دليل إعادة التدوير- جزء 1

https://youtu.be/xpXqzTFGxOA

- رياضيات- أي العمليات تأتي أولا؟

https://youtu.be/Yba5u1YwL6w

- MATH - Which Comes First?

https://youtu.be/Jz60YCYPqhg

- دراسات اجتماعية- من يحكم محافظتي- جزء 1

https://youtu.be/54VGtbI-ERs

- علوم- الطاقة والتصادم- جزء 5

https://youtu.be/g4BwBBUSEKk

- Science - Energy and collisions - Part 5

https://youtu.be/J2iqIxMsgDQ

- تكنولوجيا المعلومات- كيفية استخدام الاتصال الإلكتروني

https://youtu.be/MZ2df4O6uQQ

حلقات يوم الإثنين 14 مارس

- لغة عربية- دليل إعادة التدوير- جزء 2

https://youtu.be/eQs3rtLBTbk

- ENGLISH - We had Fun - part 3

https://youtu.be/7Ns_n4TPZZE

- رياضيات- ترتيب العمليات

https://youtu.be/gXFCnleoBKk

- Math - Order if Operations

https://youtu.be/9ZNpxbAiEmQ

- دراسات اجتماعية- من يحكم محافظتي- جزء 2

https://youtu.be/unNymwWKbF0

- علوم- الطاقة والتصادم- جزء 6

https://youtu.be/xK2KMRBIPNg

- Science - Energy and collisions - part 6

https://youtu.be/KnzGF0CILo8

- تكنولوجيا المعلومات- بيئات التعلم عبر الإنترنت ومصادره

https://youtu.be/lFtvg4fADDE

حلقات يوم الثلاثاء 15 مارس

- لغة عربية- دليل إعادة التدوير- جزء 3

https://youtu.be/6agFIbQ-DxQ

- ENGLISH - We had Fun - part 4

https://youtu.be/AlBxWJDSl3Y

- رياضيات- ترتيب العمليات والمسائل الكلامية

https://youtu.be/FQGH5xKb9Mk

- Math - The Order of Operations and Story Problems

https://youtu.be/lovi-ZIkhbw

- دراسات اجتماعية- الأماكن السياحية والتراثية في بلدنا - جزء 1

https://youtu.be/8i1hjspQmeY

- لغة عربية- دليل إعادة التدوير- جزء 4

https://youtu.be/GRDk0yVbM1g

- علوم- المشروع النهائي

https://youtu.be/uAr40NMsew8

- تكنولوجيا المعلومات- درس التطبيق

https://youtu.be/qv2P0IzmdJc

حلقات يوم الأربعاء 16 مارس

- لغة عربية- الكتابة السردية: كتابة لوحة إرشادية

https://youtu.be/-lYAhIQ5czs

- لغة إنجليزية- We had Fun - part 5

https://youtu.be/RPSdYreTDjQ

- رياضيات- هيا نبني

https://youtu.be/sfo3zxn7bOs

- دراسات اجتماعية- الأماكن السياحية والتراثية في بلدنا- جزء 2

https://youtu.be/BVRZmv2O-RE

- مهارات مهنية- المحافظة على نظافة الطعام

https://youtu.be/GtvZ0jwa6dc

حلقات يوم الخميس 17 مارس

- لغة عربية- التقويم التكويني

https://youtu.be/ryv4vOn-ETA

- لغة إنجليزية- We had Fun - part 6

https://youtu.be/j6484RNIZz4

- علوم- المشروع النهائي

- مهارات مهنية- الشراب الطبيعي والشراب الصناعي

https://youtu.be/YBQJS9lCazA

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في بيان سابق لها، أن موجهي الإدارات التعليمية يضعون أسئلة الامتحانات، وتعقد من بنك الأسئلة الذي أعده المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وغير مسموح لأي موجه بتجاوز ذلك.