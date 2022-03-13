تعليمات جديدة بشأن منصة الامتحانات الإلكترونية للصف الأول الثانوي

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إرسال منصة الامتحانات الإلكترونية للصف الأول الثانوي، تمهيدًا لعقد الامتحانات اعتبارًا من يوم 20 مارس الجاري، وسط تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية المشددة ضد فيروس كورونا كتعقيم وتطهير لجان الامتحانات وإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة، فضلًا عن إجراءات التباعد الاجتماعي في اللجان.

تحديث أجهزة التابلت لاستقبال منصة الامتحانات الإلكترونية

ونبَّهت الوزارة، في كتابها الدوري الخاص بتنظيم هذه الامتحانات، على المدارس بتوجيه الطلاب لتوصيل أجهزة التابلت؛ من أجل استقبال التحديثات الخاصة بالامتحانات الإلكترونية للصف الأول الثانوي، مؤكدة أن المدارس الخاصة والحكومية غير المتصلة بالإنترنت يتاح لها استخدام أي إنترنت متاح بالمدرسة أو من خلال شرائح البيانات الخاصة بالطلاب.

كما وجهت وزارة التربية والتعليم جميع الطلاب بضرورة تحديث أجهزة التابلت لبدء استقبال منصة الامتحانات الإلكترونية للصف الأول الثانوي، والتي تستلزم توصيله بالإنترنت، لافتة إلى أن هذه الامتحانات تهدف إلى التدريب داخل المدرسة، وإتاحتها طوال اليوم الدراسي، حيث تركز الأسئلة سواء المقالية أو الموضوعية على فهم الطالب لمخرجات التعلم.

منصة الامتحانات الإلكترونية للصف الأول الثانوي تستلزم توفير القلم

ونبهت الوزارة على طلاب الصف الأول الثانوي بضرورة التأكد من توفر شريحة البيانات على أجهزة التابلت لاستقبال وتفعيل منصة الامتحانات الإلكترونية، مشددة على ضرورة توفير القلم مع التابلت للإجابة عن الأسئلة المقالية، مؤكدة أن المديريات بالتنسيق مع الإدارات التعليمية تتولى وضع خطة التدريب داخل مدارسها، بما لا يؤثر على اليوم الدراسي، من خلال أسئلة تتعلق بمنهج الشهر الأول للفصل الدراسي الثاني.

وفي سياق متصل، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، في منشور عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»، إن منصة «نجوى ليمتد» ومنصة إدارة التعلُّم «LMS» على بنك المعرفة المصري وفرت العديد من المنتجات المختلفة التي تساعد طلاب المرحلة الثانوية في الاستعداد للامتحانات.