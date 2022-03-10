كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن جدول التدريب على الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصف الأول الثانوي 2022، مؤكدة أنها حريصة على توفير كافة الوسائل التعليمية التي تساعد الطلاب على تحصيل أكبر قدر من المعرفة، مشددة على الطلاب بضرورة الاستفادة من هذه التدريبات لفهم مخرجات التعلم في جميع المقررات الدراسية، وفق فلسفة التعليم الجديدة التي تركز على الفهم، وليس الحفظ والتلقين.

الجدول يبدأ من يوم الأحد 20 مارس

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن جدول التدريب على الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصف الأول الثانوي 2022 يبدأ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 20 مارس الجاري، داخل المدرسة، ويتاح طوال اليوم الدراسي ووسط تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية المشددة، للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن المديريات التعليمية بالتنسيق مع جميع الإدارات تتولى وضع خطة التدريب داخل مدارسها بما لا يؤثر على اليوم الدراسي.

جدول التدريب على الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصف الأول الثانوي 2022

- يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي التدريب على امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى يوم الأحد الموافق 20 مارس الجاري لمدة ساعة.

- يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي التدريب على امتحان مادة الفيزياء يوم الاثنين الموافق 21 مارس الجاري لمدة ساعة.

- يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي التدريب على امتحان مادة التاريخ يوم الثلاثاء الموافق 22 مارس الجاري لمدة ساعة.

إرسال تطبيق التدريب على «التابلت»

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنها سترسل التطبيق الخاص بالتدريب على «التابلت» لجميع المدارس، وبالنسبة للمدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت، يمكن لها استخدام أي إنترنت متاح بالمدرسة، أو من خلال شرائح البيانات المرسلة للطلاب، مشددة على ضرورة تحديث أجهزة «التابلت» والتأكد من شريحة البيانات، وتوافر القلم مع «التابلت» للإجابة على الأسئلة المقالية، لافتة إلى أن الأسئلة تشمل ما درسه الطالب في الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني موضوعية تعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم ومقالية.

شوقي: 9 قواعد وتعليمات مهمة

وفي سياق متصل، كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن 9 قواعد وتعليمات مهمة قبل استخدام أجهزة التابلت تتمثل في عدم وضع كلمة سر على أجهزة «التابلت» لمنع مشكلات كثيرة رُصدت في الأعوام السابقة، وعدم تداول أي معلومات أخرى بعيدًا عن القنوات الرسمية فيما يتعلق بهذا الأمر.