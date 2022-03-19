فعاليتان مصريتان في «إكسبو دبي» لإقامة منطقة لوجيستية للشحن الجوي

خلال معرض «إكسبو دبي 2020»، يجري تنظيم فعاليتين حول نشاط شركتي مصر للطيران للشحن الجوي، ومصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، وذلك يومي 26 و27 مارس المارس؛ بهدف إلقاء الضوء على أنشطة وإمكانات الشركتين ومشروعات التطوير بهما؛ لجذب مزيد من العملاء الجدد وتبادل الخبرات وتعزيز أوجه التعاون في مجالات وأنشطة الشركة المختلفة.

مرور 90 عامًا على إنشاء مصر للطيران

يأتي ذلك استمرارًا لسلسلة الفعاليات، التي تنظمها وزارة الطيران المدني خلال معرض «إكسبو دبي 2020»، التي تهدف إلى تعزيز فرص الاستثمار بقطاع الطيران في ضوء توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، وتزامنًا مع مرور 90 عامًا على إنشاء مصر للطيران.

فعالية تحويل مصر لمنطقة لوجيستية في الشحن الجوي

ومن المقرر أن تقام فعالية شركة مصر للطيران للشحن الجوي يوم 26 مارس الحالي، تحت عنوان «تحويل مصر لمنطقة لوجيستية في الشحن الجوي»؛ بهدف جذب عملاء جدد والتسويق لامكانيات الشركة وعرض المشروعات الاستثمارية المستقبلية الخاصة بالشحن الجوي في إطار مشروعات التطوير التي تتم في هذا المجال الهام.

بينما تقام في اليوم التالي 27 مارس فعالية شركة مصرللطيران للصيانة والأعمال الفنية، تحت عنوان «جسور الشراكة والتعاون الدولي»، التي سيتم خلالها تسليط الضوء على الخطة المستقبلية للشركة في تطوير ونمو حجم أعمالها، وتوسيع إتفاقيات الشراكة في مجال الصيانة والأعمال الفنية.