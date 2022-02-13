خريطة واردات مصر في 2021: السلع الهندسية ومواد البناء الأكثر استيرادا

تصدرّت السلع الهندسية قائمة المنتجات الأكثر استيراداً في مصر خلال العام الماضي، وأظهرت بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات أنَّ مصر استوردت سلع هندسية، بقيمة بلغت 22 مليار دولار.

مصر استوردت سلع هندسية بقيمة 22 مليار دولار

وحلّ قطاع مواد البناء في المركز الثاني ضمن قائمة الواردات المصرية بإجمالي واردات بلغ 11.4 مليار دولار، تلاه قطاع الحاصلات الزراعية الذي جاء في المركز الثالث بقيمة واردات بلغت نحو 10.3 مليار دولار، ثم قطاع الكيماويات والأسمدة المركز الرابع في حجم الواردات المصرية، إذ بلغت وارداته نحو 10.2 مليار دولار.

مصر استوردت مواد بناء بـ11.4 مليار دولار

ووفقًا لبيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، فقد سجل قطاع الصناعات الغذائية المركز الخامس ضمن قائمة السلع المستوردة، وبلغت وارداته 6.6 مليار دولار، وفي المرتبة السادسة جاء قطاع الصناعات الطبية، وبلغت وارداته نحو 5.1 مليار دولار، ثم قطاع الغزل والمنسوجات الذي احتل المركز السابع، بإجمالي واردات 3.2 مليار دولار.

واحتل قطاع الأثاث المركز الثامن بإجمالي واردات بلغ 1.7 مليار دولار، تلاه قطاع الطباعة والتغليف والورق في المركز التاسع بإجمالي واردات بلغ 1.5 مليار دولار، وفي المركز العاشر جاء قطاع الملابس الجاهزة، حيث بلغت وارداته 511 مليون دولار، كما جاء قطاع الصناعات اليدوية المركز الحادي عشر بإجمالي واردات 357 مليون دولار.

وأظهرت بيانات الرقابة على الصادرات والواردات أن قطاع الجلود جاء في المركز الثاني عشر، واستوردت مصر منتجات بالقطاع بقيمة بلغت نحو 174 مليون دولار، تلاه قطاع المفروشات، الذي جاء في المركز الثالث عشر بواردات بلغت قيمتها 161 مليون دولار.

وفيما يتعلق بأكبر الأسواق التي استوردت منها مصر منتجات وسلع خلال العام الماضي، جاءت الصين في المركز الأول بإجمالي سلع بلغت قيمتها 14 مليار دولار تقريبا، بينما احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الثاني بقيمة 5.5 مليار دولار، في حلت ألمانيا في المركز الثالث بقيمة 4.1 مليار دولار، كما جاءت تركيا في المركز الرابع بقيمة بلغت 3.4 مليار دولار، ثم روسيا في المركز الخامس بقيمة بلغت 3.4 مليار دولار.