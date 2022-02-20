الإحصاء: 22.3% زيادة في أرصدة الودائع المصرفية لعام 2020/2021

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، النشرة السنوية لإحصاءات الودائع والائتمان المصرفي، وتناولت تطورات الودائع والائتمان المصرفي خلال عام 2020/2021، مقارنة بعام 2019/2020، وكانت أهم المؤشرات ما يلي:

أولاً: الودائع المصرفية

ارتفعت أرصدة الودائع المصرفية في عام 2020/2021 لتصل إلى 5731.5 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 22.3% عن عام 2019/2020، وحققت ودائع القطاع العائلي وقطاع الأعمال الخاص أعلى نسب من إجمالي قيمة الودائع.

وكانت أهم المؤشرات كما يلي:

بلغت أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي 3903.0 مليار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 20.0%عن العام السابق، حيث ساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 96.7% من إجمالي أرصدة ودائع القطاع العائلي، حيث استحوذ القطاع العائلي على نسبة 68.1% مـن إجمالي الودائع المصرفية.

670.9 مليار جنيه أرصدة الودائع المصرفية لقطاع الأعمال الخاص في 2021

كما بلغت أرصـدة الودائع المصرفية لقطاع الأعمال الخاص 670.9 مليار جنـيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 18.3% عن العام السابق، حيث استحوذ القطاع الخـاص المنظم على نسبة 73.1% من ودائع قطاع الأعمال الخاص، كما بلغت نسبة ودائع القطاع 11.7% من إجمالي الودائع المصرفية.

وسجلت أرصدة الودائع المصرفية لقطاع الخدمات العام 731.5 مليار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 43.1% عن العام السابق، حيث استحوذ قطاع الخزانة والإدارة الحكومية على نسبة 97.5% من ودائع قطاع الخدمات العام، كما بلغت نسبة ودائع القطاع 12.8% من إجمالي الودائع المصرفية.

ثانياً: الائتمان المصرفي

ارتفعت أرصدة الائتمان المصرفي 2908.0 مليار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 31.9% عـن عام 2019/2020، وكان لارتفاع الائتمان الممنوح لكل من قطاع الأعمال الخاص وقطاع الأعمال العام، الأثر الأكبر في تلك الزيادة حيث بلغت أرصدة الائتمان التي منحت لقطاع الأعمال الخاص 1088.0 مليـار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 18.4% عن العام السابق.

وتعود هذه الزيادة إلى ارتفاع حجم الائتمان للقطاع الخاص المنظم إلى 835.3 مليار جنيه، بما يمثل 76.8% من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص، وبذلك بلغـت نسبة الائتمان الممنـوح للقطـاع 37.4 % من إجمالـي أرصدة الائتمان المصرفي.

723.9 مليار جنيه أرصدة ائتمان قطاع الأعمال العام في 2021

كما بلغت أرصدة الائتمان التي تم منحها لقطاع الأعمال العام 723.9 مليار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 22.2% عن العام السابق، ويرجع هذا إلى ارتفاع حجم الائتمان الممنوح لقطاع الهيئات العامة الاقتصاديـة، حيث بلغ 575.6 مليار جنيه بما يمثل 79.5% من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال العام، وبذلك بلغت نسبة الائتمان الممنوح للقطاع 24.9% من إجمالي أرصـدة الائتمان المصرفي.

وبلغ فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي 2823.5 مليار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 13.7% عن العام السابق، ويرجع هذا إلى ارتفاع حجم الودائع عن حجم الائتمان الممنوح، وبذلك بلغت نسبة السيولة لدى الجهاز المصرفي 49.3% مـن إجمالي الودائع لدى الجهـاز المصرفي.