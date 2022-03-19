سفير مصر بموريتانيا يستقبل وفد «الصحفيين العرب»: مأدبة واجتماع وإشادة

أكّدت دعاء النجار عضو مجلس نقابة الصحفيين ومقرر لجنتي الحريات والمرأة، أنَّ السفير المصري لدى موريتانيا خالد فتحي يوسف استقبل أمس وفد اتحاد الصحفيين العرب المشارك في اجتماع اللجنة الدائمة للحريات بالاتحاد العام للصحفيين العرب والذي تستضيفه العاصمة الموريتانية نواكشوط في الفترة من 15 إلى 21 مارس الجاري.

اتحاد الصحفيين العرب

أوضحت عضو مجلس نقابة الصحفيين، في بيان اليوم على هامش اجتماعات اتحاد الصحفيين العرب، أنَّ اللقاء حضره القنصل المصري محمود بيومي وطاقم السفارة المصرية بنواكشوط، وسيف بن هلال المعمري سفير عُمان لدى موريتانيا، ومحمد قاسم أسعد سفير فلسطين لدى موريتانيا، وقصي عبدالهادي موسى القائم بأعمال سفارة العراق في موريتانيا وعبدالوهاب الزغيلات رئيس لجنة الحريات باتحاد الصحفيين العرب، وموسى بهلي رئيس رابطة الصحفيين الموريتانيين.

كما شارك في الحضور موفق كمال عضو مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، وناصر شيوخي بالأمانة العامة للصحفيين الفلسطينيين، وحسن العبودي الأمين لنقابة الصحفيين العراقية ورحاب حنان نائب رئيس النقابة الوطنية المغربية ورئيس لجنة الحريات، ومحمد اللحام رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين الفلسطينيين، ومولدي الزوابي عضو مجلس نقابة الصحفيين التونسيين، والإعلامية الموريتانية الغالية أعمر شين، ومختار شبيه مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في موريتانيا.

السفير المصري في موريتانيا

وأشارت دعاء النجار إلى أنَّ السفير المصري أقام مأدبة عشاء احتفاءً بزيارة وفد الصحفيين العرب للسفارة المصرية، أشاد خلالها بدور الصحافة في خدمة المجتمعات العربية وتقريب المسافات بين شعوب العالم المختلفة.

يُذكر أنَّ السفير المصري في موريتانيا شارك قبل يومين في فعاليات الجلسة الافتتاحية للجنة الدائمة للحريات التابعة لاتحاد الصحفيين والتي تستضيفها العاصمة الموريتانية نواكشوط، ومن المقرر عقد الجلسة الختامية اليوم في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت نواكشوط السادسة بتوقيت القاهرة لإطلاق تقرير «حرية الصحافة العربية» لعامي 2020 و2021.