مديرة ثقافة الطفل في طنطا تلحق بوالدتها متاثرةً بكورونا

نعت مديرية الثقافة بمحافظة الغربية، قبل قليل، مدير قصر ثقافة الطفل بمدينة طنطا، سونيا السنطاوي، والتي توفيت إثر إصابتها بفيروس كورونا، لتلحق بوالدتها التي توفيت قبل أسبوعين، بعد صراع مع الفيروس، وتم تغسيل وتكفين الجثمان ودفنه بمقابر العائلة، وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

إقليم ثقافة الدلتا ينعي الفقيدة

كما نعى إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي الفقيدة الراحلة، داعياً الله عزوجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

ثقافة الغربية: فقدنا شعلة نشاط

وقال تامر الكاشف، مدير مديرية الثقافة بالغربية، إن الفقيدة كانت من الموظفات المثاليات، ومثالاً وشعلة للنشاط والعمل، وتتمتع بسمعة طيبة بين الجميع، مقدماً واجب العزاء والمواساة لأسرتها وأسرة الثقافة بالغربية.

وكيل صحة الغربية يتفقد صدر طنطا

من جانب آخر، تفقد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، مستشفى صدر طنطا، في جولة اليوم الثلاثاء، رافقه خلالها الدكتور أسامة فتحي، مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وأعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمستشفى، لرفع كفاءة وتوسعة أقسام المستشفي المختلفة، وزيادة القوة الاستيعابية لخدمة المرضى بالمحافظة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية

كما تفقد «حميدة» الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية بأماكن تقديم الخدمة الطبية، وارتدائهم للواقيات الشخصية أثناء العمل، وتوافر الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الاستقبال والطوارئ، وكذلك التأكد من التدريب الجيد للهيئة التمريضية على الأجهزة الطبية بالقسم، وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى، مشدداً على سرعة الانتهاء من جميع أعمال التطوير بالمستشفى.