ثقافة الطفل تحتفل بأعياد رأس السنة مع أطفال مستشفى 57357

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية، بالتعاون مع الإدارة العامة لثقافة الطفل التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، حيث نفذ قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي مع أطفال مستشفى57357 ورشة بعنوان «شجرة الكريسماس حدوتة مصرية»، نفذتها ريهام محسن، بمناسبة احتفالات رأس السنة الميلادية، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

ورشة تدريب لأطفال مستشفى 57357

وشملت الورشة صناعة «كروت»، سجل فيها الأطفال أحلامهم للعام الجديد باستخدام الورق الملون والأقلام الملونة، إلى جانب حكاية «شجرة الميلاد»، بدايًة من الفراعنة مرورًا بالملكة إيزيس وزوجها أوزوريس وأعياد الرومان وأعياد السيد المسيح وزوج الملكة فيكتوريا ملكة انجلترا، حتى الشكل الحالي لشجرة الميلاد، بالإضافة إلى ورشة البهلوان، نفذتها كريمة الديب وذلك إحياءًا للتراث اللامادي.

وفي سياق آخر، افتتح إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي المؤتمر الأدبي الحادي والعشرين تحت عنوان النيل شريان الثقافة بمركز الجيزة الثقافي، بحضور رئيس المؤتمر الفنان محمود الحديني، والأمين العام الدكتور ربيع شكري، ومحمد ناصف رئيس المركز القومي للطفل، والشاعر مسعود شومان، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الثقافية.

تعليم مبادئ فن رسم البورترية بثقافة شرم الشيخ

وفي إطار خطة وزارة الثقافة لإثراء الحركة الثقافية وزيادة الوعي الثقافي والفكري وتشجيع الأدباء والمبدعين، تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل من خلال فرع ثقافة جنوب سيناء.

ونفذ قصر ثقافة شرم الشيخ ورشة فنية لتعليم مبادئ رسم البورترية بمكتبة الطفل، تحت إشراف صفاء عمار، وقام بالتدريب فيها دكتور أحمد فتحي وتحدث عن طريقة الرسم بالظل والنور باستخدام أقلام الرصاص، الألوان، والورق الأبيض، وتم خلالها رسم العديد من اللوحات الفنية نتاج اليوم الأول من الورشة، والتي تستمر لمدة 5 أيام.