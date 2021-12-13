«ثقافة الطفل»: إصداراتنا خلال 3 سنوات ربع ما أصدرناه خلال 40 سنة

كشف محمد عبدالحافظ رئيس المجلس القومي لثقافة الطفل، تفاصيل الاستعداد لفعاليات معرض الكتاب 2022، وتخصيص قاعة لإصدارات وكتب الأطفال، موضحًا أن السنوات الثلاث الماضية شهدت إصدار كتب أطفال تقارب ربع ما تم إصداره على مدار 40 سنة.

عدد الإصدارات

وأضاف «عبدالحافظ» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج «اليوم» عبر شاشة «dmc»: «في النهاية العام المالي الجاري سنكون أصدرنا 54 كتابا، مقابل 42 كتابا العام الماضي، و27 كتابا للعام السابق عليه».

الدورة الـ53 من معرض الكتاب

ومن المقرر أن تنطلق الدورة المقبلة من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 53، في الفترة من 26 يناير المقبل إلى 6 فبراير 2022، في مركز مصر للمعارض الدولية، حيث تخصص الوزارة في هذا العام قاعة لكتب الأطفال.

المركز القومي لثقافة الطفل سيعد أكثر من فعالية ثقافية وفنية للمعرض بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب، حيث من المقرر أن يشارك بحوالي ثلاثين عنوانا في المعرض، بجانب المعرض الدائم الموجود ضمن قطاعات وزارة الثقافة، وفي صالة عرض قطاعات الوزارة.

وسيجرى بيع الإصدارات عن طريق صندوق التنمية الثقافية، بتخفيض على كتب الأطفال بنسبة النصف من أجل تشجيع الأطفال على شراء الكتب وقراءتها.

وقال محمد عبدالحافظ، رئيس المركز القومي لثقافة الطفل في تصريحات لـ«الوطن»، إن فعاليات ثقافية وفنية ستقدم طيلة 11 يوما في المعرض، على أن تتضمن 3 فقرات كل يوم منها فقرة حفلة توقيع كتاب، وسيتم تنظيم 11 حفلا لتوقيع الكتب إلى جانب تخصيص فقرة ورش فنون تشكيلية بكل أنواعها.