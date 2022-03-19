«القرش»: الدولة استهدفت زيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إنّ الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بقطاع الزراعة، لما له من أهمية بكل مناحي الحياة وتحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري، حيث شرعت في تنفيذ عددًا كبيرًا من المشروعات القومية التي كانت تهدف لزيادة رقعة الأرض المنزرعة، وعدد آخر من المشروعات القومية والتي كانت تهدف لتعظيم إنتاجية الأراضي المزروعة بالفعل، كل هذا بهدف تحقيق الأمن الغذائي وتحسين دخل الفلاح، خصوصًا أن الفلاح يحتاج لعائد أعلى من الإنتاج الزراعي كي يستكمل عملية الزراعة.

تعظيم إنتاجية المحاصيل من الأشياء الهامة

وأضاف متحدث الزراعة، في مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن تعظيم إنتاجية المحاصيل كان من الأشياء المهمة، لأنه ساهم بشكل كبير في تلبية الاحتياجات الأساسية والسلع الاستراتيجية للدولة المصرية، ولولا الجهود التي تقوم بها الدولة منذ عام 2014 في كل قطاعات الزراعة حتى الآن، لم تكن تشعر بكل هذا الاطمئنان والأمان، ولم تستطيع الدولة أن تتجاوز العديد من الأزمات التي مرت على دول العالم، موضحًا أن المشروعات التي أجرتها الدولة المصرية كانت تهدف لزراعة مساحات جديدة وخلق فرص عمل لفئات من المجتمع.

مواجهة الأزمات الدولية يثبت قدرة المواطن المصري

وشرح «القرش»، أن مصر استطاعت أن تتجاوز أزمات عديدة، وتكون قادرة على تلبية احتياجات المواطن بشكل كامل، مع توفير كل السلع الأساسية التي يحتاج لها، هذا بجانب استطاعة تأمين احتياجاتها من المحاصيل الاستراتيجية المهمة، وما يحدث الآن عبارة عن تنمية شاملة، وليست تنمية في قطاع الزراعة، فشبكة الطرق ساعدت كثيرًا على تنمية قطاع الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي للموطن المصري.