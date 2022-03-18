«متحدث الزراعة»: الدفع بمنافذ السلع المتنقلة في الأماكن الأكثر احتياجًا

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة تدفع بالمنافذ المتنقلة في الأماكن الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية لديها كميات كبيرة من المواد الغذائية، مثل الخضر والفواكه والبروتين من أصل حيواني.

«القرش»: الدولة ضخت كميات كبيرة من السلع الغذائية

وأضاف «القرش»، في مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ جهود الدولة المصرية أسفرت عن نتائج إيجابية، إذ تم ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية عبر منافذ الوزارة، الثابتة والمتحركة، لحماية المواطنين من أي استغلال.

كما تطرّق إلى منظومة القمح، موضحًا أن الدولة المصرية سعّرته بـ820 جنيهًا للإردب في نوفمبر المنقضي، وهو ما يعكس زيادة تُقدَّر بنحو 100 جنيه مقارنة بأسعار العام الماضي.

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: «جرى زرع أكثر من 3.6 مليون فدان بالقمح، وهو ما يمثل زيادة تقترب من ربع مليون فدان عن المساحة المنزرعة في الموسم الماضي، وسنبدأ الحصاد في منتصف أبريل، كما وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص حافز إضافي للمزارعين حتى نشجعهم على التوريد؛ لأن الدولة المصرية رفعت طاقتها الاستيعابية وتريد تخزين 6 ملايين طن بعد أن كانت طاقتها القصوى 1.5 مليون طن قمح، وذلك لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة المصرية».

طفرة كبيرة في القطاعات الإنتاجية

وأشار إلى أن كل القطاعات الإنتاجية بالدولة المصرية شهدت طفرات كبيرة جدًا، وهو ما أدى إلى زيادة المعروضة، إضافة إلى زيادة المساحات المنزرعة وزيادة في عدد المصانع ذات الصلة، وأصبح لدى الدولة المصرية تراكم كبير من الأنشطة التي يمكنها إحداث طفرة حقيقية.

تلبية احتياجات المواطنين

وأكد «القرش» أن الدولة يمكنها تلبية احتياجات مواطنيها من السلع الغذائية، وأتاحت كميات كبيرة وتضخ من خلال المنافذ المختلفة، بسب ما حدث من طفرات وإنجازات كبيرة على مستوى قطاع الزراعة.