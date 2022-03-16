محافظة القاهرة تعلن أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، عن تخصيص الخط الساخن 15496 لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بالأسعار لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ القاهرة، لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بتكثيف حملات ضبط أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين في الأسواق ومتابعة توافرها في ظل تداعيات ارتفاع الأسعار على الصعيد العالمي والمحلي، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها.

وشهد الاجتماع استعراض أسعار الخضروات والفاكهة في سوق الجملة بالعبور، في حضور اللواء علاء رشاد سكرتير عام محافظة القاهرة، واللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد، واللواء عبد النعيم حامد مدير مديرية التموين.

تكثيف الحملات على الأسواق

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والتصدي لحجب أو احتكار السلع، ومنع المغالاة في الأسعار، فضلا عن التأكد من توافر كافة السلع والتأكد من صلاحيتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين .

أسعار الخضار والفاكهة

وأكد محافظ القاهرة أنه سيتم افتتاح 10 معارض السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمستهلك، وتقديم عروض مميزة للمواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم، كما تم التوسع في إقامة المعارض الثابتة والمتحركة ومنافذ البيع التابعة لمديرية التموين والشوادر بكافة أحياء ومناطق القاهرة لتوفير السلع الأساسية بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة وتلبية احتياجات المواطنين خاصة في ظل اقتراب شهر رمضان المعظم، مشددا على ضرورة المتابعة الدورية للأسواق للتأكد من توافر كافة السلع تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.