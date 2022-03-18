أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الجمعة 18-3-2022

يسعى المواطنون لمتابعة أسعار الخضروات في الأسواق بشكل يومي خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم، ورغبة ربات البيوت في تخزين الخضروات للشهر الفضيل، وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار الخضروات، نستعرض في التقرير التالي الأسعار وفق الجولة الصباحية لـ«الوطن»، اليوم الجمعة، الموافق 18 مارس الحالي، وذلك على النحو التالي:

أسعار الخضروات في الأسواق

الطماطم من أبرز الخضروات التي يهتم المواطنون بسعرها لأهميتها في كل الأكلات، وسجل سعر كيلو الطماطم بالأسواق بين 5 و8 جنيهات للكيلو الواحد، كما تراوح سعر كيلو الليمون بين 15 جنيها و20 جنيها للكيلو الواحد، وسجل سعر الكيلو جرام من الخيار 10 جنيهات.

وسجل الفلفل الألوان سعر يتراوح بين 10 و15 جنيها للأصفر، وسعر يختلف بين 12 و16 جنيها للفلفل الأحمر، كما سجل الفلفل الرومي الأخضر بين 7 و9 جنيهات للكيلو الواحد، وأيضا سجل سعر الفلفل الأخضر الحامي البلدي بين 12 و15 جنيهًا للكيلو الواحد، اليوم الجمعة 18 مارس.

سعر الثوم في الأسواق

واستمرارا لمتابعة أسعار الخضروات سجل الثوم سعر يتراوح بين 10 جنيهات حتى 25 جنيها للكيلو الواحد، وفق الجولة الصباحية التي تقوم بها «الوطن» بشكل يومي، في ظل اهتمام عدد كبير من ربات البيوت بشراء الثوم هذه الفترة من أجل تخزينه.

وسجل سعر كيلو الجزر 5 جنيهات، وسجل سعر الفاصوليا الخضراء 15 جنيهًا للكيلو الواحد في الأسواق، كما سجل سعر كيلو البسلة بين 3.5 و5 جنيهات، وسجل القلقاس سعر يتراوح بين 3 و6 جنيهات للكيلو الواحد، كا سجل الباذنجان العروس بين 7 إلى 10 جنيهات للكيلو الوحد، وسعر الباذنجان الرومي 12 جنيها للكيلو اليوم الجمعة 18 مارس الحالي.