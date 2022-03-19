أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم السبت 19-3-2022

أيام قليلة تفصلنا عن بدء شهر رمضان الكريم، ما يدفع الكثير من السيدات، لمتابعة أسعار السلع في الأسواق المحلية، كون الغالبية العظمى تتجه لتخزين بعضها، للاستعانة بها على الموائد، كالكوسة والبسلة والكرنب والفاصوليا الخضراء وغيرها من الخضار، لذا نستعرض في التقرير التالي، أسعار الخضروات وفق الجولة الصباحية لـ«الوطن»، اليوم السبت، الموافق 19مارس الحالي، وذلك على النحو التالي:

أسعار الخضراوات في الأسواق

كون الطماطم عنصر أساسي في أغلب الوجبات في الفطار والسحور فسجل اليوم السبت 19 مارس سعر كيلو الطماطم بالأسواق بين 5 و8 جنيهات للكيلو الواحد، كما سجل سعر الكيلو جرام من الخيار 10 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الليمون بين 15 جنيها و20 جنيها للكيلو الواحد، وسجل الفلفل الألوان سعر يتراوح بين 10 و15 جنيها للأصفر، وسعر يختلف بين 12 و16 جنيها للفلفل الأحمر، كما سجل الفلفل الرومي الأخضر بين 7 و9 جنيهات للكيلو الواحد، وأيضا سجل سعر الفلفل الأخضر الحامي البلدي بين 12 و15 جنيهًا للكيلو الواحد.

سعر الفاصوليا الخضراء في الأسواق

كما سجل سعر الفاصوليا الخضراء 15 جنيهًا للكيلو الواحد في الأسواق، وسجل سعر كيلو البسلة بين 3.5 و5 جنيهات، وسجل سعر كيلو الجزر 5 جنيهات، وسجل القلقاس سعر يتراوح بين 3 و6 جنيهات للكيلو الواحد، كما سجل الباذنجان العروس بين 7 إلى 10 جنيهات للكيلو الوحد، وسعر الباذنجان الرومي 12 جنيها للكيلو اليوم، وباذنجان ابيض يتراوح سعره من 5 الى 16.

وسجل الثوم سعر يتراوح بين 10 جنيهات حتى 25 جنيها للكيلو الواحد، والملوخية من 3 الى 5، وسبانخ من 4 الى 5، بطاطا 1.5 الى 3.5، فول اخضر من 3 الى سعر 6، وورق عنب بناتى يبدأ من سعر 30 جنيها، وقرنبيط (الواحدة 2 كيلو)من سعر 3 الى سعر 4.