نائب يشيد بتوفير سلع مخفضة بمنافذ التموين: نقدر جهود الدولة لمواجهة الغلاء

أشاد الصافي عبدالعال عضو مجلس النواب باستمرار القرارات والإجراءات من جانب الدولة المصرية، لتوفير السلع الأساسية والرئيسية في الأسواق وضمان عدم وجود نقص في أي سلعة والعمل على تحجيم الأسعار وتخفيضها بشكل عملي، وضبطها قبيل بدء شهر رمضان المبارك.

ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة

ونوه «عبدالعال» في بيان إلى ما أعلنته وزارة التموين عن ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بالإضافة إلى تشديد الرقابة على الأسواق، إذ تتوافر السلع بأسعار مخفضة من 20% لـ35% في نحو 6 آلاف منفذ تمويني و1300 مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية، علاوة على إطلاق 1060 شادرًا على مستوى الجمهورية في المناطق الأكثر احتياجا بتخفيضات كبيرة.

مواجهة موجة الغلاء العالمي والتضخم

وأعرب عضو مجلس النواب، عن تقديره لمختلف الجهود التي تبذلها الدولة لتقليل الأسعار ومواجهة موجة الغلاء العالمي والتضخم المستورد، مشيرًا إلى أنه واثق من ضبط الأسعار وعبور هذه الأزمة بسلام مع استكمال كل مشاريع التنمية بالبلد.

واختتم النائب الصافي عبد العال بالتأكيد على أن مصر دولة قوية ولديها اقتصاد متين، حقق معدلات نمو سنوية وصلت إلى نحو 9% سنويًا رغم جائحة كورونا، كما أن بها فرصًا واسعة للاستثمار واقتصاد قوي قادر على تحمل الصدمات.

مصر على طريق التنمية الشاملة

كان محمد نشأت العمدة عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب قد أشاد أيضًا بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بدعم ومساندة المستثمرين ورجال الصناعة وتحفيز أنشطتهم الصناعية والتجارية لدفع عجلة الإنتاج وتحسين مستوي الاقتصاد المصري.

وأكّد أنَّ الاستثمار هو قاطرة التنمية في أي دولة، مبينًا أنَّ مصر جادة تمامًا في هذا الملف، إذ الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الاستثمار وتسعى جاهدة لتهيئة الأجواء لتشجيع الاستثمار وفتح آفاق ضخمة عبر مشاريع قومية عملاقة، وإتاحة الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين المحليين والاستثمار الأجنبي، لخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب والحد من ظاهرة البطالة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.