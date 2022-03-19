خلال 48 ساعة.. التموين تعلن سعر رغيف الخبز الحر بالمخابز السياحية

كشفت مصادر لـ«الوطن»، أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، سيعلن خلال أقل من 48 ساعة القرار الرسمي بشأن سعر رغيف الخبز الحر الذي تنتجه المخابز السياحية، وذلك بعد تفويض مجلس الوزراء لوزير التموين بوضع تسعيرة لرغيف الخبز غير المدعم، للحد من موجه الإرتفاع في سعره خلال الأونة الماضية.

لجنة لتسعير رغيف الخبز الحر

وأكدت المصادر أن لجنة شكلها وزير التموين من عدة جهات معنية لإتخاذ قرار حول سعر رغيف الخبز الحر، موضحة أن اللجنة بعضوية ممثلي عدد من الجهات المختصة بصناعة رغيف الخبز، ومنها: «التموين والشركة القابضة للصوامع والاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات، ومطاحن وزارة التموين، وشركات الغاز والكهرباء ومديري مديريات التموين على مستوى المحافظات».

وأشارت المصادر، إلى أنه من المتوقع إقرار وزن وسعر موحد لرغيف الخبز الحر حسب المنطقة أو المحافظة، مؤكدة أنه من الصعب إقرار وزن وسعر موحد للرغيف على مستوى جميع المحافظات بسبب تغير تكلفة إنتاج الرغيف من منطقة لأخرى ومن محافظة لأخرى.

توجيهات بتسعيرة لرغيف الخبز الحر

وأضافت المصادر، أنه على الأرجح سيصدر قرار وزير التموين بسعر رغيف الخبز الحر غدا الأحد أو بعد غد الاثنين على أقصى تقدير، منوهة إلى أن القرار سيصدره الوزير مباشرة بعد تفويضه من مجلس الوزراء باتخاذ هذا القرار.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه الحكومة بوضع تسعيرة لرغيف الخبز الحر غير المدعم، وذلك للحد من ارتفاع ثمنه، حتى قرر المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتفويض وزير التموين بوضع تسعيرة له.