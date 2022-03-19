زراعة 1100 شجرة ضمن مبادرة «هنجملها» بمشاركة وزير القوى العاملة ومحافظ البحيرة

قام وزير القوى العاملة محمد سعفان -خلال الزيارة- ومحافظ البحيرة بزرع 100 شجرة ضمن 1100 شجرة زيتون وليمون بمدينة بدر في إطار مبادرة "هنجملها"، فضلاً عن الحد من التغير المناخي والاحتباس الحراري، واستعدادات مصر لمؤتمر التغير المناخي المقرر انعقاده آخر العام الحالي بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور عثمان عبد الرسول مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، والمهندس محمد سعيد قبطان منسق عام المبادرة، ومن المقرر استكمال زراعة 1000 شجرة مثمرة على مساحات مختلفة بالمحافظة والجامعة، وذلك في إطار المبادرة، التي انطلقت على مستوى الجمهورية.

سعفان: مبادرة «هنجملها» تفعيل لمبادرة «اتحضر للأخضر»

وقال وزير القوى العاملة: إن مبادرة «هنجملها» تأتى فى إطار تفعيل المبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر.. اتحضر للمستقبل»، والتي تُعد أول حملة وطنية لنشر الوعي البيئي في مصر، وذلك اتساقًا مع جهود الحكومة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، كما تهدف إلى نشر الوعي البيئي للمواطنين، إضافة إلى تغيير السلوكيات وحث الشباب للمشاركة في الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية.

محافظ البحيرة: المبادرة ستضم زراعة الأشجار العطرية

وأعرب وزير القوى العاملة عن سعادته لمشاركته في هذه المبادرة التي تعتبر إضافة للبيئة، داعياً الشباب لأن يقوموا بالمشاركة فيها، خاصة مع التقدم الصناعي والتكنولوجي الذي يحتاج الى تحقيق توازن بيئي من المساحات الخضراء.

من جانبه، قال المحافظ إنه من الضروري أن تضم المبادرة زراعة الأشجار العطرية لما لها من أهمية بالغة، حيث تستخدم في العديد من المجالات، مؤكدًا أن محافظة البحيرة ترحب بمثل هذه المبادرات لما لها من تاثير إيجابي على البيئة والمجتمع.

من جانبه أشار المهندس محمد قبطان، منسق عام مبادرة «هنجملها»، إلى أن المبادرة تهدف إلى الحد من التغير المناخي والاحتباس الحراري، ومكافحة فقر الغذاء، والحفاظ على كل نقطة مياه، وزيادة الرقعة الخضراء، ومكافحة البطالة، وتفعيل دور المشاركة المجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية الهادفة.

وقال «قبطان» إنه تمت زراعة 534 ألف شجرة، منذ بداية المبادرة في 19 محافظة ، فضلاً عن الجامعات والمعاهد والمدارس.