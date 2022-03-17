وزير القوى العاملة يتلقى تقريرا حول حريق شركة قويسنا للصباغة بالمنوفية

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا عاجلا، من مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية، بشأن حريق شركة قويسنا الحديثة للصباغة والتجهيز، والذي أسفر عن إصابة عاملين بحروق، شفي أحدهما وخرج من المستشفى، ومازال الآخر قيد الملاحظة الطبية.

وأكد الوزير ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوق العامل المصاب، ومتابعة حالته أولا بأول.

إجراء معاينة للحادث من قبل المديرية

وأشار التقرير المُزيل بتوقيع مدير مديرية القوي العاملة بالمنوفية «علي حامد الزقم»، إلى إجراء معاينة للحادث من قبل المديرية، وتحرير محضرا فوريا برقم 34062 بتاريخ 15 مارس الجاري، فضلا عن إنذار المنشأة بمهلة شهر لتوفيق الأوضاع، وسوف يتم اتخاذ الإجراء القانوني بعد انتهاء المهلة القانونية في حال عدم تلافي المخالفات.

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، هيثم سعد الدين، إنّ الوزير سبق أن كلف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، بمتابعة الحادث مع مديرية القوى العاملة بالمنوفية والانتقال الفوري للشركة المذكورة، لإجراء معاينة على الطبيعة، والوقوف على أسباب الحريق، وإعداد تقرير بتفاصيله، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لقانون العمل.

وأوضح التقرير أنه بتاريخ 6 أبريل 2021 تم التفتيش على المنشأة وإمهالها مدة شهر لإزالة المخالفات، وتم إعادة التفتيش في 10 مايو 2021، وطلب مسئولو الشركة مهلة أخرى لمدة شهر، ثم أعيد التفتيش مرة أخرى في 16 يونيو 2021 وتم تحرير محضر سلامة وصحة مهنية رقم 46280.

وذكر مدير المديرية في التقرير أن المخالفات التي تم رصدها خلال التفتيش، هي عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، وعدم إجراء تقييم وتحليل للمخاطر وإعداد خطة للطوارئ، فضلا عن عدم تقديم رخص الإقامة وإذن الإدارة لمرجلين بخاريين، بالإضافة إلى عدم إجراء الفحص الطبي الدوري لجميع العاملين، وعدم إعداد سجل لحصر المواد الكيميائية المستخدمة، وعدم تدريب جهاز السلامة تدريبا تقدميا، وعدم تشكيل لجنة السلامة بالمنشأة واعتماده من النقابة المختصة.

عدم إجراء الفحص الدوري على الوصلات الكهربائية

كما امتدت المخالفات إلى عدم إجراء الفحص الدوري على الوصلات الكهربائية، وعدم إجراء الصيانة اللازمة على الماكينات بمعرفة متخصصين، وعدم مراعاة شروط التخزين السليمة، وعدم توفير مهمات الوقاية الشخصية للعمال، وعدم توفير الإسعافات الأولية، عدم إجراء التفتيش الهندسي على أوعية الضغط والكمبرسور.