407 ألف أوقية.. مبيعات الذهب من منجم السكري بأرباح 154 مليون دولار

قال «مارتن هورجان»، الرئيس التنفيذي لشركة «سنتامين العاملة»، بالتعدين واستخراج الذهب في منجم السكري، إن الشركة استطاعت تحقيق المستهدف من إنتاجها السنوي خلال العام 2021، وكذلك توجيه التكلفة، وتحقيق امتياز التقدم المحرز في مشروعاتها الرأسمالية الرئيسية.

وأضاف خلال بيان للشركة أنه مع الانتهاء من مراجعة أعمال منجم السكري تمت الإشارة إلى زيادة كبيرة في احتياطي المعادن، وتحديد المزيد من النمو وفرص توفير التكاليف، ودعم خطة التعدين القوية لمدة 12 عامًا مع خارطة طريق واضحة، بجانب ملف إنتاج 500 ألف أونصة ذهب.

تأمين 3 آلاف كيلومتر مربع لأعمال الاستكشاف في الصحراء الشرقية

وأشار إلى أن الشركة قامت بتأمين 3000 كيلومتر مربع من أرض الاستكشاف في الصحراء الشرقية المصرية المرتقبة.

ولفت إلى أن المؤشرات المالية سجلت أمانا جديدا في منجم السكري للذهب محققة 5.2 مليون ساعة من خسارة الوقت، كما أن هناك إيرادات 733 مليون دولار أمريكي، متولدة من مبيعات الذهب البالغة 407252 أوقية بمتوسط ​​سعر محقق للذهب يبلغ 1797 دولارًا أمريكيًا للأونصة المباعة.

وأوضح مدير سنتامين أن قيمة الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بلغت 329 مليون دولار أمريكي بهامش 45٪، وبلغ الربح قبل الضريبة 154 مليون دولار أمريكي متضمنًا تسريع إطفاء هذه الفترة، موضحا أن إنتاج الذهب بلغ 430.000 إلى 460.000 أونصة خلال العام.

كما اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباحا نهائية بقيمة 5 سنتات أمريكية لكل سهم، أي ما يعادل 58 مليون دولار أمريكي يتم توزيعها على المساهمين، بشرط موافقة المساهمين في الاجتماع العام السنوي المقرر 10 مايو 2022، وبذلك يصل إجمالي التوزيع على المساهمين لعام 2021 بالكامل إلى 105 ملايين دولار أمريكي.