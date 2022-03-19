أمير صلاح الدين يرزق بمولودة جديدة ويسميها «لين»: اللهم أنبتها نباتا حسنا

كشف الفنان أمير صلاح الدين أنَّه رزق بمولودة أسماها «لين» وذلك خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إذ كتب قائلًا: «الحمد لله، ربنا رزقنا ببنت اسمها لين، اللهم أنبتها نباتاً حسناً».

آخر أعمال أمير صلاح الدين

وكانت آخر الأعمال التي شارك فيها أمير مسلسل «كوفيد 25» الذي عرض خلال السباق الرمضاني السابق 2021، بطولة ويوسف الشريف، وأيتن عامر، وأحمد صلاح حسني، وميرنا نورالدين، وإسلام جمال، وراندا البحيري، وإيناس كامل، والعمل من تأليف إنجي علاء، وإنتاج تامر مرسي، وإخراج أحمد نادر جلال.

تدور أحداث العمل حول طبيب جراح مصري يفقد ابنه، ويترك العمل في الطب ويصبح إنفلونسر، ولكنه في أثناء انشغاله بتلك الفيديوهات يكتشف ظهور فيروس خطير، فيعود إلى المتشفى التي كان يعمل بها ويترأس مجموعة طبية لصناعة لقاحات خاصة بعلاج تلك الفيروسات.

أمير صلاح الدين: يوسف الشريف له فضل كبير عليا

وخلال لقاء إذاعي سابق له أكد أمير صلاح الدين أن يوسف الشريف له فضل كبير عليه خلال مشواره في المجال الفني، إذ رشحه للمشاركة كضيف شرف في مسلسل «اسم مؤقت» عام 2013، كما أنه رشحه أيضًا في مسلسل «الصياد».

أمير صلاح الدين مخرج مسرحي جمع بين التمثيل والغناء، إذ أنه أحد أعضاء فريق بلاك تيما»، وكانت أول أعماله التمثيلية مشاركته مع الفنان أحمد حلمي في فيلم «ألف مبروك» بدور سائق الأجرة.

جدير بالذكر أنَّ أحمد حلمي اكتشف أمير صلاح الدين خلال مشاركته في مسرحية تحمل عنوان «قهوة سادة» فأعجب بتمثيله ومنحه هذا الدور، ليشارك وقتها في العديد من الأعمال الفنية الناجحة.