قطع مياه الشرب عن 12 منطقة بالقاهرة الاثنين المقبل

أعلنت شركة مياه الشرب في محافظة القاهرة، اليوم السبت، عن قطع المياه عن عدة مناطق، منها الزيتون ومصر الجديدة، يوم الاثنين المقبل ولمدة 12 ساعة، اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً حتى العاشرة مساءً، وذلك نظراً لأعمال إحلال وتجديد خط المياه الرئيسي قطر 800 ملليمتر، لتغذية رافع مياه الزيتون.

وتشمل المناطق التي سيتم قطع مياه الشرب عنها، بسبب أعمال الإحلال والتجديد، منطقة الزيتون، وتحديداً مناطق «عزبة مرسى خليل، ومساكن الأميرية، والأميرية البلد، وشارع الصحة ومتفرعاته، وميدان النعام».

مناطق انقطاع المياه بمصر الجديدة

وأكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة، فى بيان أصدرته قبل قليل، أن عدة مناطق تتبع حي مصر الجديدة، ستشهد قطع المياه، ومنها «ميدان السباق ومتفرعاته، وقصر البارون، والسبع عمارات، وإسماعيل رمزي ومتفرعاته، وشارع هارون ومتفرعاته، وميدان الإسماعيلية ومتفرعاته، وروكسي ومتفرعاته».

الخط الساخن لشكاوى انقطاع المياه

وطالبت شركة مياه الشرب المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات باتخاذ التدابير اللازمة قبل قطع المياه، والاتصال بالخط الساخن على رقم 125، في حالة طلب سيارات مياه شرب للمناطق المتضررة من قطع المياه.