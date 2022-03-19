معارض وشوادر في شوارع القاهرة لتوفير السلع الغذائية.. أسعار زمان رجعت

بدأت محافظة القاهرة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، افتتاح معارض ثابتة ومتحركة للسلع الغذائية خلال الأسبوع الحالي، وإقامة الشوادر لبيع اللحوم، والسلع بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن المواطنين، إذ افتتحت معارض ضمن «مبادرة كلنا واحد»؛ لتوفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة بحي شرق مدينة نصر في نهاية شارع مصطفى النحاس، في إطار توفير حياة كريمة للمواطن، ومساهمة الدولة في تخفيف الأعباء المادية عن كاهله في شراء السلع الغذائية الرمضانية بأسعار مخفضة.

محاربة الغلاء

وخصص حي شبرا في القاهرة، شوادر للسلع في بعض الشوارع استعدادًا لشهر رمضان الكريم؛ لتفعيل حملة رئيس الجمهورية تحت شعار معًا «ضد الغلاء»، في ضوء توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، ووفّر محمد عبد الوهاب رئيس حي شبرا، والمهندس محمد عبدالنعيم سكرتير حي شبرا، أماكن صالحة تستغل لعمل شوادر لبيع السلع الغذائية.

إقامة معارض للسلع

وأكدت محافظة القاهرة، إقامة معارض للسلع بالتعاون مع الغرفة التجارية، بكل الأحياء قبل دخول شهر رمضان؛ للوصول إلى المواطن في أي مكان، وتوفير السلع له بأسعار مناسبة، في ظل توجيهات محافظ القاهرة وتعليمات الدولة، مع تشجيع أي مبادرة من السلاسل التجارية، والمحلات والجمعيات، ورجال الأعمال، لتوفير السلع بأسعار مناسبة.

تلقى شكاوى المواطنين

كما خصصت محافظة القاهرة، خطًا ساخنًا 15496 لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين وكل ما يتعلق بالأسعار والسلع، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين، مع تكثيف حملات تفتيشية بالمحافظات لمحاربة الاحتكار والغلاء، والعمل على ضبط أسعار السلع الغذائية في الأسواق وتوافرها.