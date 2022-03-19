«معمل مياه القاهرة» يجتاز اختبارات تجديد «الأيزو» للاعتماد دوليا

أكد المهندس، ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية تطوير ورفع كفاءة المعامل المركزية على مستوى جميع الشركات التابعة وتطبيق التكنولوجيا، والنظم العالمية الحديثة حتى يمكن تقديم أفضل خدمة للمواطن.

زيادة الدورات التدريبية للعاملين بقطاع المعامل وتأهيلها

وكشف «رسلان» أن رئيس الشركة شدد على ضرورة زيادة الدورات التدريبية للعاملين بقطاع المعامل، وتأهيلها للحصول على الشهادات الدولية المعتمدة، مشيرًا إلى أن المعمل المركزى التابع للشركة اجتاز الاختبارات والمراجعات المؤهلة، لتجديد الاعتماد الدولى للأيزو من المجلس الوطنى للاعتماد «إيجاك».

مراجعة جميع أنشطة المعمل المركزي الفني والإداري

وأوضح «رسلان»، أن اللجنة المكلفة بالمراجعة من قبل المجلس راجعت جميع أنشطة المعمل المركزي على المستوى الفني والإداري للحصول على الاعتماد، كما تمت المراجعات على مستوى الأداء العملي للاختبارات المعملية للتحاليل الواردة للمعمل المركزي والإجراءات الإدارية المصاحبة لجميع أعمال المعمل المركزي.

اتباع النظام القياسي للجودة والمعتمد دوليا لهذه الإجراءات

وأشاد فريق المراجعة بمستوى الدقة والسرعة في الأداء لتنفيذ لجميع المهام المكلف بها المعمل، والخاصة بمنظومة تحليل العينات الداخلية بالشركة، والعينات الخاصة بالعملاء الخارجيين في إطار اتباع النظام القياسي للجودة والمعتمد دوليًا لهذه الإجراءات.

وأشار إلى أن شركة مياه الشرب بالقاهرة، لا تدخر أي جهد في سبيل اعتماد جميع منظومات العمل بالشركة، وفقًا لأحدث معايير ومواصفات الجودة العالمية لضمان تقديم أفضل الخدمات للجمهور.