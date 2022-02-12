ارتفاع تدفقات الاستثمار العالمي في الذهب خلال يناير إلى 46.3 طن

أشار التعليق الشهري الصادر عن مجلس الذهب العالمي (WGC) إلى أن صناديق ETFS العالمية للذهب اجتذبت تدفقات استثمار صافية خلال الشهر الافتتاحي من العام الحالي، ويأتي ذلك مدفوعا بشكل أساسي بصناديق أمريكا الشمالية، موضحا أن إجمالي صافي التدفقات الشهرية الوافدة إلى الداخل بلغ 46.3 طن في يناير 2022.

وأضاف التقرير أن صافي التدفقات الداخلة جاء مدفوعا بشكل أساسي بقوة أسعار الذهب وعمليات البيع الحاد التي شهدتها أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك، فقد تضاعفت التدفقات بعد انعكاس أسعار المعدن الأصفر قرب نهاية الشهر، عقب بيان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المتشدد.

أسعار الذهب ترتفع 3%

وأشار التقرير إلى أن الأموال الأمريكية شكلت بشكل أساسي تدفقات أمريكا الشمالية الوافدة بمقدار 49.0 طن، والتي بلغت 2.9 مليار دولار. وتزامنت غالبية التدفقات الأمريكية الوافدة مع ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 3٪ خلال الجزء الأول من يناير.

وأوضح أن صناديق المنطقة واصلت تفاعلها بشكل أكبر مع التغيرات في أسعار الذهب، مقارنةً مع مناطق أخرى، حيث سجلت الصناديق الأوروبية تدفقات صافية بلغت 6.7 طن، على خلفية التقارير التي تشير إلى مستويات مرتفعة من التضخم خلال الشهر.

وفاقت تدفقات أمريكا الشمالية وأوروبا على التدفقات الخارجة من آسيا والتي بلغت 9.9 تريليون خلال الشهر، وكان الدافع الرئيسي للتدفقات الخارجة في آسيا هو الصين والهند، وفي غضون ذلك، اجتذبت المناطق الأخرى تدفقات داخلية بمقدار 0.5 طن خلال الشهر.

توقعات بوصول متوسط ​​أسعار الذهب لـ1925 دولارًا للأونصة العام الجاري

وأشارت توقعات العديد من الأبحاث العالمية إلى زيادة أسعار الذهب خلال العام الحالي، حيث أشار بنك أوف الأمريكي في تقرير بحثي عن سوق الذهب خلال العام الحالي 2022 إلى أنه من المتوقع أن يصل متوسط ​​أسعار الذهب نحو 1925 دولارًا للأونصة خلال العام الحالي، حيث من المرجح أن يستمر ارتفاع أسعار الذهب في العالم بالرغم من التحديات الكثيرة التي يشهدها المعدن النفيس خلال هذه الفترة.