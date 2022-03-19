أول باحث مصري في علم الحشرات الجنائي: «لن يهرب مجرم بجريمته»

توصل الدكتور أحمد عبد الرؤوف الحفناوي، الباحث في كلية العلوم بجامعة بنها، إلى نتائج جديدة في مجال علم الحشرات الجنائي، من خلال دراسة بعنوان «التعرف على الحشرات وتحديد الفاصل الزمني للوفاة باستخدام البيولوجيا الجزيئية للحشرات»، والتي تقدم بها لنيل درجة الكتوراه، كأول باحث مصري في هذ المجال، من خلال المشاركة في بعثة علمية تنافسية بجامعة تكساس، في الولايات المتحدة الأمريكية، على مدار عامين، حصل بعدها على درجة الدكتوراه، تحت إشراف علمي مشترك بين جامعتي بنها وتكساس.

استخدام علم الحشرات في كشف الجرائم

وكشف الباحث في جامعة بنها عن أنه كان يعمل على 3 مشروعات بحثية، تابعة لوزارة العدل الأمريكية، بخصوص موضوع حشرة جديدة دخلت بيئة ولاية تكساس، ولم يعرف العلماء آنذاك عن دورة حياتها أي شيء، مؤكداً أنه نجح في ذلك، وتم الإشادة بأبحاثه، التي تم نشر نتائجها في الولايات المتحدة الأمريكية في دوريات علمية من الدرجة الأولى.

وأوضح أن بحثه يعتمد على استخدام علم الحشرات الجنائي في كشف الجرائم، وضبط المجرمين عن طريق كشف موطن الحشرة، وزمن تواجدها في الجثة، والحامض النووي (DNA) في جرائم مثل الاغتصاب، وكذلك في كشف جرائم تهريب المواد المخدرة، وتابع قائلاً: «ببساطة هي رسالة للمجرمين: لن تفلتوا بجرائمكم».

وقال الدكتور أحمد الحفناوي إن بحثة سيحول المثل القائل «مش هخلي الدبان الأزرق يعرف مكانك»، إلى «الدبان الأزرق هيعرف مكانك»، حيث يمكن أن تتحول الحشرات إلى أداة تستخدمها فرق البحث الجنائي لتحديد هوية الجاني، حيث أن رائحة الموتى جاذبة لأنواع من الذباب، ومنها الذباب الأزرق والأخضر، التي تلتقط هذه الرائحة من مسافات بعيدة للغاية، وتحوم حول مكان دفن الجثة، حتى لو تم دفنها داخل أماكن مغلقة أو قطع خرسانية، ويتوالى وصول الحشرات بأنواعها إلى مكان الجثة.

يرقات الذباب تكشف مكان ووقت وقوع الجريمة

وأوضح الباحث أن العثور على نوع معين من الحشرات بمنطقة ما في جثة عثر عليها بمنطقة أخرى، فذلك دليل على نقل الجثة المجني عليه من مكان وقوع الجريمة الأصلي، وأيضا وقت الجريمة يمكن أن يساعد الذباب في التوصل إليها، ومن ثم تحديد هوية مرتكب الجريمة، مشيراً إلى أن الذباب عندما ينجذب إلى رائحة الموتى، فإنه يقوم بوضع البيض الخاص به على الجثة ثم فقس اليرقات، لتخرج حشرة كاملة، ومن خلال العثور على اليرقات على الجثة، يمكن حساب الفترة الزمنية بين وضع البيض وخروج اليرقات، لتحديد وقت حدوث الجريمة.

علم الحشرات الجنائي يحتاج لدراسات

وأضاف العالم المصري أن علم الحشرات الجنائي لا يزال غير معروف بدرجة كبيرة في الأوساط العلمية العربية، باستثناء عدد قليل من الدول، ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً غلى أن بعض الحشرات يمكن أن تحفظ البصمة الوراثية للجناة في جرائم مثل الاغتصاب، وباستخراج الحمض النووي DNA الخاص بالجاني من الحشرة ومضاهاته مع المشتبه فيهم، يتم تحديد هوية مرتكب الواقعة.

وأكد «الحفناوي» أن الدولة المصرية داعمة بشكل قوي للعلم والعلماء، من أجل النهوض بمصر ورفع شأنها بين الأمم، مشيراً إلى أن علم الحشرات الجنائي لا يزال محدود جداً في العالم العربي، وذلك لغياب الكوادر المدربة عليه، وعدم وجود ثقة كبيرة لدى بعض الدول في قدرة هذا التخصص على تذليل الصعاب التي تواجه رجال البحث الجنائي، مطالبا الدولة المصرية بالاستفادة من هذا العلم في إزالة اللبس عن بعض القضايا، وأكد أنه على استعداد لتقديم خبراته في هذا المجال.