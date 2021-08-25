باحثة بجامعة بنها تكشف تفاصيل برنامج تحسين مهارات تعلم الإنجليزية

كشفت الباحثة انسام الشامي الحاصلة علي درجة دكتوراة فلسفة التربية بكلية التربية بجامعة بنها في دراسة بعنوان «برنامج قائم علي إستراتيجيات الذاكرة لتنمية تعلم المفردات اللغوية والأداء اللغوي في اللغة الانجليزية كلغة أجنبية لدى طلاب كلية التربية»، عن استخدام برنامج جديد قائم على استراتيجيات الذاكرة لإثبات فاعلية تحسين مهارات تعلم المفردات اللغوية باللغة الانجليزية لدى الطلاب المعلمين بشعبة اللغة الانجليزية بكلية التربية جامعة بنها

اختبار جديد لفاعلية تعليم مفردات الإنجليزية لطلاب تربية بنها

وأوضحت الباحثة في تصريحات لـ«الوطن»، أنها نجحت في تصميم اختبار يهدف إلى قياس مهارات تعلم المفردات لدى عينة الدراسة من طلاب كلية التربية جامعة بنها حيث جرى تقسيم الطلاب قبليا لتحديد مستوى أدائهم القبلي وتدريبهم خلال استخدام استراتيجيات الذاكرة على كيفية تنمية تعلم المفردات اللغوية والأداء اللغوي، وتم إعادة تطبيق الاختبار على الطلاب لقياس مدى التقدم في مستوى أدائهم ولقد أثبتت النتائج وجود فرق فى أداء الطلاب قبل وبعد تطبيق الاختبار وذلك لصالح الاختبار البعدي مما يدل على فاعلية استخدام استراتيجيات الذاكرة في تنمية تعلم المفردات اللغوية والأداء اللغوي في اللغة الانجليزيةكلغة أجنبية بين طلاب كلية التربية

40 طالبا شاركوا في التصميم التجريبي لدراسة تعلم مفردات الإنجليزية بتربية بنها

وأضافت أنه جري استخدام التصميم التجريبي ذو المجموعة الواحدة (قياس قبلي بعدى) وبلغت عينة الدراسة 40 طالبا من طلاب الفرقة الرابعة شعبة اللغة الانجليزية بكلية التربية جامعة بنها وتم تصميم قائمة بالمهارات اللازمة لهؤلاء الطلاب لمعرفة مدى توافر هذه المهارات لديهم كما تم تحكيمها بواسطة عدد من المحكمين الخبراء في مجال المناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية