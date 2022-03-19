انطلاق أكبر دورة تدريبية للصحفيين في الصعيد غدا برعاية وزير الرياضة

تنطلق غداً الدورة التدريبية المتقدمة للصحفيين بمحافظات الصعيد، وذلك بمدينة الشباب بمحافظة الأقصر تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وزارة الشباب والرياضة

ومن جانبه قال حماد الرمحي السكرتير العام المساعد رئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب، إنه يتقدم بخالص الشكر والتقدير لجميع المسؤولين بوزارة الشباب والرياضة، وعلى رأسهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على تعاونهم الكبير واستضافتهم لأكبر دورة تدريبية للصحفيين بجميع محافظات الصعيد.

وأضاف «الرمحي» إن الدورة الحالية تشمل الصحفيين بمحافظات «الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وقنا وسوهاج والأقصر أسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد».

لجنة تطوير المهنة

وأشار رئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين إلى أن الدورة تضم أربعة برامج تدريبية وحديثة ومتطورة بهدف تدريب الصحفيين على مهارات الذكاء الاصطناعي في الصحافة والإعلام.أما البرنامج الأول فيقام تحت عنوان: مهارات «الديسك» والكتابة الصحفية وتشمل مجموعة من المحاور الرئيسية من أهمها: مهارات «الديسك» وفنون الكتابة الصحفية، مهارات اللغة العربية في الكتابة الصحفية، ومهارات اكتشاف ومعالجة الأخطاء اللغوية في الكتابة الصحفية، وذلك تحت إشراف الكاتب الصحفي محمد الدسوقي مدير تحرير جريدة الأهرام.

أما البرنامج التدريبي الثاني فهو «مهارات الكتابة الرقمية وتحسين محركات البحث «SIO» ويشمل مجموعة من المحاور الرئيسية من أهمها مهارات الكتابة الرقمية للصحافة الإلكترونية، ومهارات تحسين محركات البحث «SIO» فضلاً عن مهارات التسوق الإلكتروني في الأغراض الصحفية، وذلك تحت إشراف الكاتب الصحفي محمد الضبعان خبير الإعلام الرقمي.

ادارة المنصات الرقمية

وأضاف حماد الرمحي، يقام البرنامج التدريبي الثالث تحت عنوان «مهارات إدارة المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي» للاستخدامات الصحفية وتشمل مجموعة من المحاور من أهمها «مهارات تدشين المنصات الرقمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومهارات كتابة وإدارة المحتوى الصحفي على منصات التواصل الاجتماعي، ومهارات وتقنيات الأمان الرقمي، وتأمين الحسابات وصفحات التواصل الإجتماعي ضد القرصنة والاختراق، ومهارات بناء واستقطاب أكبر قاعدة من الجماهير والمعجبين، فضلاً عن الأدوات المجانية للتسويق الإلكتروني والتواصل مع الجماهير، ومهارات صناعة الـ«هاشتاج» وأخيراً مهارات صناعة «الترند» وتصدر محركات البحث، ويأتي هذا البرنامج تحت إشراف خبير الإعلام الرقمي والتسويق الإلكتروني شرين عجمي.

وأشار السكرتير العام المساعد إلى البرنامج التدريبي الرابع وهو تقنيات «الواقع المعزز» و«العالم الافتراضي» وسيتم تنظيمه في برنامج منفصل باعتباره برنامج تطبيقي ويضم مجموعة من المحاور الرئيسية من أبرزها مهارات وتقنيات «الواقع المعزز» في الصحافة والإعلام الذكي، ومهارات صناعة نماذج الواقع المعزز والربط بين الصحافة الورقية وصحافة الذكاء الاصطناعي، وأدوات وتقنيات ونماذج «الواقع المعزز» والربط بينها وبين الصور والفيديوهات والمجسمات (3D) وذلك تحت إشراف الإذاعة رضا الكرداوي خبيرة الذكاء الاصطناعي في الصحافة والإعلام.