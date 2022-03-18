تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين للمرة الثانية

قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان اليوم الجمعة «18مارس2022» تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة للمرة الثانية إلى يوم الجمعة (1 أبريل 2022)، لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها بحضور (25%) من الأعضاء المشتغلين طبقًا للمادة «35» من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين. وكان مجلس النقابة قد وجه الدعوة للزملاء المقيدين بجدول المشتغلين لحضور الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية العمومية للسنة المنتهية في 31-12-2020 ، والسنة المنتهية في 31-12-2021 وتقرير مجلس النقابة عن عام 2021 ، وفق المادة (34) من قانون النقابة. وأكد محمد شبانة، السكرتير العام، أن النقابة قد وجهت الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية مرفقًا معها تقرير مجلس النقابة والميزانية العمومية عن العام الماضي والعام قبل الماضي لجميع الزملاء، وأكد محمد شبانة، السكرتير العام، أن النقابة قامت بنشر الدعوة في جريدتي الأهرام والأخبار طبقًا لقانون النقابة. كما تم إرسال إيميلات لجميع الزملاء المقيدين بجدول المشتغلين .