رئيس «إسكان النواب»: لدينا 8000 منفذ لتوزيع السلع بأسعار مخفضة

قال عماد سعد حمودة نائب رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن العالم يواجه تحديات حقيقية في ظل ارتفاع الأسعار والموجة التضخمية العالمية.

مواجهة مشكلات الأسعار

وأكد حمودة أن المنتدى يهتم بمناقشة ومواجهة مشكلات الأسعار خاصة في مواد البناء، مضيفا: «نستمع للحكومة في استعراض البرامج التنفيذية لوزارتها».

وأشار محمد عطية الفيومي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية إلى أن الدولة المصرية نجحت في إدارة الأزمات، وحققت معدلات نمو أشادت بها المؤسسات الدولية مقارنة بدول واجهت عجزا في النمو.

وأوضح الفيومي أن أزمة الحرب الروسية الأوكرانية دولية، ولكنها انعكست على الأسعار عالميًا ومحليًا، مشددًا على أهمية التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لمواجهة الأزمات والتحديات، مشيدا بتحقيق مصر احتياطي لعدة أشهر في السلع الاستراتيجية يصل إلى ما يقرب من 5 أشهر.

ولفت إلى أن الدولة تتدخل لمواجهة تذبذب الأسعار، وأن هناك ما يقرب من 8000 منفذ لتوزيع السلع بأسعار مخفضة، مستطردًا: «الدولة تتدخل بآلياتها لمنع الاحتكار والمضاربة في ظل الجمهورية الجديدة».

دولة قوية لا تهزمها الأزمات

وقال الفيومي: «نحن أمام دولة قوية لا تهزمها الأزمات، وتعبر التحديات بفضل تضافر الجهود والتنسيق بين الحكومة التي لا تتوقف عن العمل، ولا تهدأ، وكافة مؤسسات الدولة، ومنها البرلمان».