أخبار حرب روسيا وأوكرانيا.. بريطانيا تحذر من عصر خوف جديد في البلطيق

تتصدر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا اهتمامات العالم كله في الوقت الحالي مع تواصل العملية العسكرية الروسية للأسبوع الرابع على التوالي دون توقف فعلي، إذ دعا رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، إلى محادثات سلام بشكل عاجل مع روسيا، بينما تحدث رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، عما أسماه «عصر الخوف»، في وقت تتحدث دول أوروبية عن فرض حظر شامل على التجارة الروسية كإجراء عقابي ضدها.

أخبار حرب روسيا وأوكرانيا.. خسائر ضخمة

وذكرت صحيفة «جارديان» البريطانية، ضمن أخبار حرب روسيا وأوكرانيا، أن رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، دعا إلى إجراء محادثات سلام هادفة وعادلة بشكل عاجل.

وقال إن الخسائر الروسية ستكون ضخمة للغاية وستستغرق أجيالًا للتعافي، على حد قوله، مضيفا أن المفاوضات حول السلام والأمن دون تأخير هي الفرصة الوحيدة لروسيا لتقليل الأضرار.

بريطانيا تحذر من مخاطر نجاح «بوتين»

وفي سياق أخبار حرب روسيا وأوكرانيا، قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافسكي، إن بولندا اقترحت أن ينفذ الاتحاد الأوروبي حظرا كاملا على التجارة مع روسيا.

وتحدث رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، عن بداية ما أسماه «عصر جديد من الخوف» يمتد من بحر البلطيق إلى البحر الأسود إذا نجح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في غزو أوكرانيا.

تطورات الحرب الروسية الأوكرانية.. موسكو تستخدم أسلحة تفوق سرعة الصوت

وضمن تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت روسيا أنها استخدمت أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت، وتنتقل بسرعة كافية لتجنب الكشف بواسطة أنظمة الدفاع الصاروخي، لتدمير مستودع عسكري تحت الأرض في غرب أوكرانيا.

ودخلت مدينة زابوريزهزيا الجنوبية حظر تجوال لمدة 38 ساعة بعد أن أمر الجيش الأوكراني الناس بالبقاء في منازلهم حتى وقت مبكر من يوم الاثنين.

أزمة غذاء وإنتاج محاصيل تهدد أوكرانيا بسبب الحرب

وقال برنامج الغذاء العالمي إن وكالات الإغاثة ممنوعة من الوصول إلى الأشخاص المحاصرين في المدن الأوكرانية التي تحاصرها القوات الروسية، بحسب صحيفة «جارديان».

وقال المستشار الرئاسي أوليه أوستينكو، إن أوكرانيا قد لا تنتج محاصيل كافية للتصدير إذا تعطل موسم البذر هذا العام بسبب الغزو الروسي.

فيما قالت نائبة رئيس الوزراء إيرينا فيريشوك، إنه جرى الاتفاق مع روسيا على 10 ممرات إنسانية لإجلاء المواطنين.