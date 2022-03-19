أخبار حرب روسيا وأوكرانيا اليوم: موسكو تستعين بصواريخ صوتية

تمثلت آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا اليوم السبت، في إعلان وزارة الدفاع الروسية أنَّ مقاتلاتها الجوية والطائرات المسيرة دمرت ليلًا 69 منشأة عسكرية و4 أنظمة صواريخ مضادة «إس- 300» و«Buk-M1» ومستودعات أسلحة بواسطة صواريخ «كينجال» المعروف بأنها فرط صوتية إضافة إلى صواريخ «باسيتون».

تدمير مستودع صواريخ وذخيرة

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان صادر اليوم الموافق 18 مارس، إنَّه جرى تدمير مستودع كبير تحت الأرض من الصواريخ وذخيرة الطيران للقوات الأوكرانية باستخدام صواريخ «كينجال»، كما تمّ تدمير بواسطة صاروخ «باستيون» مراكز استخبارات إذاعية وإلكترونية للقوات المسلحة الأوكرانية في «فيليكي دالنيك» و«فيليكودولينسكو» بإقليم «أوديسا».

وضمن آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا اليوم، أشارت الدفاع الروسية إلى أنَّه في ليلة 19 مارس، ضربت طائرات عملياتية وتكتيكية روسية وطائرات عسكرية وطائرات دون طيار 69 منشأة عسكرية أوكرانية، من بينها: 4 مراكز قيادة بما في ذلك مركز قيادة لواء في قرية «الزبوياني»، و4 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، منها 3 من طراز «S-300» وآخر «Buk-M1»، ورادار توجيه واستهداف واحد، وثلاث منشآت لأنظمة إطلاق صواريخ متعددة و12 مستودعا للأسلحة الصاروخية والمدفعية و43 مكانا لتكديس المعدات العسكرية.

أخبار حرب روسيا وأوكرانيا: إسقاط 12 طائرة أوكرانية

وأشارت وزارة الدفاع الروسية كذلك إلى أنَّ الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 12 طائرة أوكرانية دون طيار في الجو.

وتضمنت أخبار حرب روسيا وأوكرانيا اليوم، حصيلة لعدد أنواع معدات عسكرية أوكرانية تمّ تدميرها، إذ أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنَّه منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، تمّ تدمير 196 طائرة دون طيار و1438 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و145 قاذفة صواريخ متعددة، و556 قطعة مدفعية ميدانية ومدافع هاون، بالإضافة إلى 1237 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.