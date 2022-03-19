إذاعة أوكرانية: مقتل 112 طفلا منذ الحرب الروسية.. وكييف تحصد العدد الأكبر

أعلن المدعي العام الأوكراني، اليوم، عن مقتل 112 طفلاً وإصابة أكثر من 140 آخرين، خلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفقًا لما نشره موقع «راديو الحرية» الأوكراني.

وقال الموقع الناطق بالأوكرانية، إنه حتى صباح اليوم الـ24 من العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، قُتل 112 طفلاً وأصيب أكثر من 140 آخرين.

كييف تشهد أكبر عدد من الأطفال الضحايا

وحسب الموقع، جاء أكبر عدد من الضحايا في كييف، والذي بلغ 57 طفلاً، فيما شهدت خاركيف مقتل 36 طفلاً، تلتها دونيتسك بحوالي 28 طفلاً، وتشيرنيهيف بـ 30 طفلاً، وميكولايف بـ 21، وجيتومير بـ 15، بجانب سومي بـ 14 وخيرسون بـ 14 طفلاً.

ووفقًا للمدعي العام الأوكراني، لقى هؤلاء الأطفال حتفهم إما تحت أنقاض المباني أو جراء عمليات التفجير الناجمة عن الألغام المضادة للدبابات أو بسبب العمليات العسكرية المباشرة، حسب ما نشره الموقع الأوكراني.

وأوضح الموقع أن عمليات القصف من قِبل القوات المسلحة الروسية، لحقت أضرار بـ 489 مؤسسة تعليمية ، 69 منها دُمّرت بالكامل، مشيرًا إلى أن مدرعات الجيش الروسي تطوف حاليًا حول مدينة كييف والكثير من المراكز الإقليمية بالقرب من الحدود الروسية.

الدفاع الروسية تعلن حصيلة عملياتها العسكرية

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، عن تدمير قوات الجيش مهبط للطائرات القتالية في مدينة لفيف، إلى جانب عدد من مخازن الذخيرة والمعدات العسكرية بنيكولاييف، وفقًا لوكالة «روسيا اليوم»

كما كشفت الوزارة عن حصيلة العملية العسكرية في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن القوات الروسية تمكنت من تدمير 184 طائرة مسيرة و1412 دبابة ومدرعة، بالإضافة إلى 142 راجمة صواريخ، و542 مدفعًا ميدانيًا، إلى جانب 1211 مركبة عسكرية، وفقًا للوكالة.

وشنّت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، بهدف حماية حدودها من التمدّد الأوروبي ومحاولات سيطرة حلف الناتو.