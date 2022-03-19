أخبار حرب روسيا وأوكرانيا اليوم: صاروخ كينجال المرعب يدخل ساحة القتال

تمثلت أهم أخبار حرب روسيا وأوكرانيا اليوم، في إعلان روسيا عن استخدام صواريخ كينجال فرط الصوتية، التي تفوق سرعة الصوت، في عملياتها في أوكرانيا، وهو الأمر الذي اعتبر خبراء أنه بمثابة نقطة تحول في الحرب.

استخدام صاروخ كينجال لأول مرة

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، السبت، ضمن آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا، اليوم، أنها استخدمت صواريخ كينجال التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، لتدمير مخزن أسلحة تحت الأرض غربي أوكرانيا، أمس، الجمعة.

وأوضحت وكالة ريا نوفوستي، الرسمية الروسية للأنباء، أنها المرة الأولى التي يُستخدم فيها صاروخ من هذا النوع، بالحرب الدائرة في أوكرانيا، مشيرة إلى أنه تم استخدامها في تدمير مستودع كبير تحت الأرض للصواريخ وذخائر الطائرات في منطقة إيفانو فرانكيفسك الأوكرانية، باستخدام هذا الصاروخ، وذلك حسبما نقلت سكاي نيوز عربية.

وتؤكد روسيا أن صواريخ كينجال، التي تعني الخنجر بالروسية، يمكن التحكم بها إلى حد كبير، وتعجز عن رصدها كل أنظمة الدفاع الجوي، وهي تنتمي لنوع جديد من الأسلحة التي طورتها روسيا، ويصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بأنها أسلحة لا تقهر.

وتقول وزارة الدفاع الروسية إنه سبق إجراء تجارب ناجحة على صواريخ كينجال، أصابت خلالها كل أهدافها على مسافة قد تصل إلى ألف كيلومتر.

أخبار حرب روسيا وأوكرانيا: تدمير مراكز استطلاع أوكرانية قرب أوديسا

وضمن آخر أخبار روسيا وأوكرانيا اليوم، أوضحت وزارة الدفاع الروسية أيضا، أنها دمرت مراكز للاتصالات اللاسلكية والاستطلاع تابعة للجيش الأوكراني قرب مدينة أوديسا الساحلية باستخدام نظام صاروخي ساحلي.

ورداً في ما يبدو على أنباء عزم دول في حلف الناتو تزويد أوكرانيا بمنظومات صواريخ s-300 المضادة للطائرات، أكدت وزارة الدفاع الروسية أنها دمرت أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، منها ثلاثة من طراز S-300 وواحد Buk-M1.